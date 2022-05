Erik ten Hag neemt met trots gevoel afscheid: ‘Ik ben Ajacied geworden’

Voor de laatste keer zat Erik ten Hag zondagmiddag tegen Vitesse (2-2) op de bank bij Ajax. Maandagochtend ruimt hij zijn kantoor op De Toekomst leeg.

De selectie van Ajax sluit het seizoen af met een vijfdaagse trip naar Curaçao. De trainer die de afgelopen 4,5 jaar voor de groep heeft gestaan, is daar niet bij. Hij gaat onmiddellijk aan de slag bij zijn nieuwe werkgever Manchester United. Er moet nogal wat gebeuren om die club weer op de rails te krijgen en zoals bekend laat Ten Hag niets aan het toeval over. Vakantie komt later wel.

Het wordt een enorme uitdaging om de gevallen topclub naar zijn hand te zetten, maar Ten Hag heeft er een goed gevoel over. Hij ontving appjes van een aantal spelers: ‘Welkom bij de club, gaffer (baas, red.)’. In een interview op het clubkanaal sprak Cristiano Ronaldo zijn goedkeuring uit over de aanstelling van de Nederlander.

Ten Hag is blij met die steun. “Beter zo dan andersom.” Hij kijkt ernaar uit om met de 37-jarige Portugees aan de slag te gaan. “Ronaldo is een gigant die nog steeds heel ambitieus is. Natuurlijk wil ik hem er graag bijhouden. Hij was ook dit jaar weer belangrijk voor United, zijn statistieken zijn geweldig. De club speelt alleen volgend seizoen geen Champions League. Pijnlijk voor United, maar ook voor mij. Het is een competitie die ik ongelooflijk ga missen. Maar dat ik ga werken in de Premier League maakt veel goed.”

Allerhoogste level

Ten Hag weet wat hij voor zijn kiezen gaat krijgen. Ajax is een grote club, maar Manchester United is groter. Vooral ook door de sterkte en de uitstraling van de Premier League. “Die heeft een enorme reikwijdte, wereldwijd. Ik denk dat ik bij United dezelfde krachtenvelden ga tegenkomen als bij Ajax alleen factor drie of vier groter.”

Waarom hij heeft gekozen voor United, en niet voor een club waar meer structuur is en een beter fundament ligt? “Er is wat te winnen. En de manier waarop dat moet gebeuren, daarover zijn de club en ik het eens.”

Het is Ten Hag ten voeten uit: overtuigd van zijn visie en werkwijze. Hij is blij dat hij als trainer de kans heeft gekregen dat te laten zien. “Ajax heeft zich Europees kunnen meten met de beste clubs, de beste spelers en trainers. We zijn uitgedaagd op het allerhoogste level. Daarin heb ik me als coach ook geweldig kunnen ontwikkelen. De trainer moet richting geven, zich niet laten afleiden door randzaken. Hij ontwikkelt een speelwijze en moet ervoor zorgen dat die wordt uitgevoerd. Consistent zijn is misschien wel de belangrijkste eis waaraan een trainer moet voldoen.”

Niet foutloos

Ajax was vier jaar dominant in de eredivisie. De ploeg stond in 2019 bijna in de finale van de Champions League. Er zijn wedstrijden gespeeld voor de eeuwigheid. Natuurlijk, ook Ten Hag is niet foutloos. Een trainer maakt elke dag duizend keuzes. Daar zitten ook verkeerde tussen. Met de wetenschap van nu zou hij wellicht dingen anders hebben gedaan. Maar oneerlijkheid – of dat hij met twee maten zou meten – kunnen zijn spelers hem niet verwijten. Als hij Nicolás Tagliafico, Davy Klaassen, Steven Berghuis of Sébastien Haller passeerde, deed hij dat zonder aanzien des persoons. “Bij mij staat het team altijd bovenaan. Ik stel de elf op met wie ik de kans het grootst acht om te winnen. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken.”

De waardering die hij de laatste weken kreeg en voelde van zijn spelers gaf de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen voor hem een emotionele lading. “Ze hebben er echt álles aan gedaan om kampioen te worden, terwijl we flinke tegenslagen te verwerken hebben gekregen. Daarvoor ben ik die jongens enorm dankbaar. En het zegt veel over hoe we met elkaar hebben gewerkt. Tijdens en na de wedstrijd besef je dat het de laatste keer is in dat stadion, met de mensen om je heen met wie je zo’n band hebt opgebouwd. Ik ben Ajacied geworden.”

Ten Hag is blij dat hij Ajax achterlaat in de Champions League. Tot en met eind april is hij veel bezig geweest met volgend seizoen en hij gaf de clubleiding (gevraagd) advies over de nieuwe trainer. Regeert hij daarmee niet over zijn graf heen? “Het is mijn verantwoordelijkheid. Het is ook iets van mezelf geworden. Ik ben volgend jaar de grootste fan van Ajax in de Champions League. Ik ben trots op en begaan met de selectie en de club. Er ligt een goede basis. Als je praat over een erfenis, dan laat ik Ajax achter met een goede structuur waar Marc Overmars en ik hard aan hebben gewerkt: de scouting, de positionering van Jong Ajax, maar ook op medisch en wetenschappelijk vlak ligt er een stevig fundament.”

Volgende stappen zetten

Met Alfred Schreuder is zijn opvolging in goede handen, vindt Ten Hag. Op een later moment zullen de twee elkaar ontmoeten voor een ‘overdracht’. “Alfred weet waar Ajax stond toen we begonnen. Welke ontwikkeling de club heeft doorgemaakt. We zijn een dominante ploeg. Dat kun je terugzien in de cijfers: in alle data van de eredivisie zijn we bovenliggend. In de Champions League zijn we ook gegroeid, dat wordt ook onderbouwd door data. De kunst is om de volgende stappen te zetten.”

De opdracht voor Schreuder is duidelijk: winnen met aantrekkelijk voetbal. Er moet talent doorstromen en een goede lijn met de scouting zijn. Ten Hag: “Want ook de aankopen hebben Ajax veel gebracht. Voetballend, maar zeker ook wat betreft mentaliteit.”

Schreuder zal gaan samenwerken met Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Die laatste heeft zich vastgebeten in zijn nieuwe rol van technisch manager. Ten Hag is lovend: “Klaas-Jan heeft het vak in de vingers. Je zou bijna zeggen: hij is ervoor in de wieg gelegd. De drive die hij heeft... Hij geeft het maximale, ook in deze functie weer. Hij is intelligent, heeft handelsgeest en hij kan strategisch denken. Dat deed hij als voetballer al. De komende maanden moet blijken of het werkt. Ik ben niet bang dat het inzakt bij Ajax, maar om de lat nog hoger te leggen, is moeilijk. En dat zal toch moeten.”

