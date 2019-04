Erik ten Hag na winst tegen PSV: We willen meer

"Dan heb je veerkracht, dan heb je spirit. Daar moet ik mijn spelers een heel groot compliment voor geven," zei Ten Hag.



"In de eerste helft zaten we er bovenop. We hebben niets toegelaten, maar hadden iets geduldiger moeten zijn in het uitspelen van onze kansen. Ik dacht dat PSV na rust aanvallender zou wisselen, maar dat was niet het geval. Dan krijg je die rode kaart voor Mazraoui en staat het 20 seconden later 1-1," doelde hij op de gelijkmaker van Luuk de Jong.



Met de achterstand van vijf punten op PSV had Ajax niets aan een gelijkspel. "We moesten een goal maken," besefte Ten Hag. "Daarom zijn we lang offensief blijven staan. Met Neres, Tadic en Ziyech hebben we spelers die ook een wedstrijd met een man minder over de streep kunnen trekken."



Neres

Uiteindelijk was het Neres die de topper met twee ingevingen besliste. De Braziliaan versierde eerst een strafschop, die Dusan Tadic benutte. Hij tekende diep in blessuretijd ook voor de 3-1. "We strijden ook in de maand april nog om drie prijzen," verwees Ten Hag naar de kwartfinale van de Champions League en finale van de KNVB-beker. "Maar we willen meer. We willen prijzen winnen."



Ajax staat weer op twee punten van PSV. "Maar nu moeten we ze voorbij," zei Ten Hag, "Daarom is het belangrijk dat we woensdag tegen FC Emmen ook op honderd procent spelen," zei hij met de mislukte uitwedstrijden tegen Heracles en AZ nog vers in zijn achterhoofd. "Want anders krijgen we het ook daar lastig."