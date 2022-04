Erik ten Hag: ‘Mocht ik de volgende stap zetten, dan hoop ik dat mensen dat begrijpen’

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ten Hag ontkent in het interview, dat werd opgenomen op sportpark De Toekomst, niet al met Manchester United te hebben gesproken. “Mijn focus ligt alleen op Ajax. Maar in voetbal weet je het natuurlijk nooit. Ik wil ook niets uitsluiten. Momenteel ben ik hier bij Ajax werkzaam om te presteren. Met de bekerfinale tegen PSV staan we met Ajax nog voor acht finales, daar heb ik al mijn energie voor nodig. Al het andere zou afleiding zijn.”

Niettemin zegt Ten Hag: “Ik weet dat alles in het voetbal van de ene op de andere dag kan veranderen. Mocht ik op een gegeven moment besluiten om de volgende stap te zetten, dan hoop ik dat de mensen hier het begrijpen. Kijk, iedereen kent elkaar in deze wereld. Er zijn altijd gesprekken met vertegenwoordigers van andere clubs, dat is normaal. Manchester United is een geweldige club met geweldige fans. Maar ik herhaal mezelf als ik zeg dat mijn focus volledig op Ajax ligt. Ik wil nog wel even zeggen dat Ajax en Erik ten Hag momenteel erg blij zijn met elkaar.”

Ten Hag gaat bij Sport1 in op de toekomst van Ryan Gravenberch, die nadrukkelijk wordt gelinkt aan Bayern München. Volgens de tv-zender zou ook Noussair Mazraoui in beeld zijn bij de Duitse Rekordmeister. Ten Hag is vol lof over zijn jeugdige pupillen. “Als je met Ajax in de Champions League kunt overleven, kun je dat ook in de Bundesliga. Ik denk ook niet dat we een gemakkelijke tegenstander zouden zijn voor Bayern, maar we zitten natuurlijk nog niet op hetzelfde niveau als zij. Ik weet zeker dat de twee jongens goed kunnen presteren in de Bundesliga.”

“Gravenberch naar Bayern München zou absoluut een goede zet zijn. Het zou zeker een zware klus voor hem worden, want er is veel concurrentie bij Bayern. Maar hij is ook het soort speler dat uitdagingen nodig heeft. Hij kan zich zeker aanpassen aan zo’n hoog niveau als bij Bayern. Dat zag je ook in de Champions League, want daar speelde hij altijd zijn beste wedstrijden. Maar er is nog niets rond, we hebben nog steeds de hoop dat hij na dit seizoen bij ons blijft.”