Erik ten Hag in vizier bij buitenlandse topclubs: ‘Ik zie de krantenkoppen alweer voor me’

Erik ten Hag blijft niet zijn leven lang trainer van Ajax. Hoe succesvoller hij is, hoe meer Europese topclubs aan hem trekken. ‘Ik denk dat ik de competenties heb om de uitdaging aan te kunnen gaan.’

Vrijdagmiddag drie uur, de ‘Tokyo ’95 Zaal’ in de Johan Cruijff Arena. Enkele vertegenwoordigers van de schrijvende media hebben zich verzameld in het stadion voor iets dat een vast ritueel is geworden: een terugblik op het jaar van Ajax. Een rondetafelgesprek, buiten het zicht van camera’s. Ten Hag komt als laatste de ruimte binnen, geflankeerd door Miel Brinkhuis, communicatiemanager van de club.

De trainer is ontspannen. De avond ervoor heeft Ajax met 5-0 gewonnen van Willem II. Zijn ploeg staat bovenaan in de eredivisie – dat is al bijna drie jaar onafgebroken het geval. De doelcijfers na vijftien duels (48-2) zijn ongekend in Europa. In de Champions League zijn de belangrijkste zaken al gedaan: in tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen, waarin het telkens mis ging in de maand december, is Ajax nu al geplaatst voor de achtste finales. Als groepswinnaar, na een tot nog toe vlekkeloze campagne, met vijf gewonnen duels.

“Ik zie de krantenkoppen alweer voor me.” Ten Hag lacht uitbundig om de vraag of hij na vier jaar Ajax voldoende bagage heeft om ook bij een topclub in een ander land te kunnen slagen. Als hij ‘ja’ zegt, gaat iedereen ervan uit dat hij aan zijn laatste episode bezig is in Amsterdam. “Maar ik ben happy hier. Ik heb twee keer mijn contract verlengd en ik sluit niet uit dat ik dat nog eens doe.”

Goede manager

Maar zoals gezegd: Ten Hag is ontspannen deze middag en hij gaat de vraag niet uit de weg. Zoals spelers hun grenzen verleggen, beter willen worden en uiteindelijk ook een stap maken in hun carrière, geldt dat ook voor de coach. In algemene zin: “Ik denk dat ik in vier jaar een betere trainer ben geworden. Het zou slecht zijn als dat niet zo was. Ik denk dat ik een nog beter overzicht heb op het geheel. In het begeleiden en sturen van processen die zich in de club en in de selectie afspelen. Trainer zijn bij een club in de top 20 van Europa is vooral een goede manager zijn.”

Met Ajax heeft hij die stap naar de top 20 gemaakt. Sportief beleeft de club hoogtijdagen onder Ten Hag, wat heeft geresulteerd in twee landstitels, twee KNVB-bekers, een plaats in de halve finales van de Champions League (2019) en de kwartfinales van de Europa League (vorig seizoen). Sinds het opzienbarende seizoen 2018-2019 is er vanuit andere landen structureel belangstelling voor de eigenzinnige Nederlandse coach.

Voor en na het onvermijdelijke ontslag van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United werd onlangs ook de naam Erik ten Hag weer geregeld genoemd in de Britse pers en door analisten, niet zelden oud-profs en boegbeelden van de topclub. Het streelt hem, zegt Ten Hag, die erkenning. Hij denkt dat hij de competenties heeft om ook in het buitenland te slagen in zijn vak. “Je hebt vooral aanpassingsvermogen nodig. Je moet je inleven in de voetbalcultuur en de sociale cultuur van het land om leiding te kunnen geven aan een voetbalorganisatie, zonder jezelf te verliezen. Ik ga de uitdaging graag aan, maar ik ben er niet naar op jacht.”

Houdbaarheidsdatum

Zijn focus ligt volledig op Ajax. Om die stelling kracht bij te zetten, zegt hij: “Als de stap naar het buitenland er nooit komt, kun je niet beweren dat mijn trainerscarrière is mislukt.” Zijn houdbaarheidsdatum in Amsterdam is zeker nog niet verstreken. Al is het moeilijk om spelers te blijven raken die je al tien keer hebt moeten passeren. Dat gebeurt steeds vaker omdat de selectie steeds verder uitdijt met voetballers die elkaar in niveau bijna niet ontlopen. De lat is in alle opzichten omhoog gegaan. “Dat hoort bij een topclub. We willen beter, meer – dan zul je als speler soms pas op de plaats moeten maken als een ander op jouw positie beter is.”

Nicolás Tagliafico, David Neres, Davy Klaassen; zij zitten dit seizoen soms in dat schuitje. Ten Hag: “De buitenwacht denkt daar veel deining door ontstaat, maar dat valt mee. Topvoetballers begrijpen dat. Ze zijn er niet blij mee, absoluut niet, maar als ik Nicolás Tagliafico neem: die komt naar mij toe om te vragen wat hij voor het team kan doen nu hij minder speelt. Ik vind dat echt fantastisch, zo’n houding. Hij is op en top professional. Ik ben hem ook ontzettend dankbaar voor wat hij voor Ajax en voor mij heeft betekend, en wat hij heeft bijgedragen aan het succes. Hij was er vorig seizoen ook om zijn landgenoot Lisandro Martínez te steunen toen die niet speelde. En dat gebeurt nu andersom ook. Zij hebben een hechte band.”

Wellicht dat voor Tagliafico zich deze winter of volgende zomer een mooie club meldt. Dan zal Ajax ruimhartig meewerken aan een transfer. Ten Hag houdt zijn selectie het liefst intact. Misschien dat er tussentijds nog aanvallende versterking komt. De banden met Brian Brobbey – hij verkaste naar RB Leipzig – zijn warm gebleven. Ten Hag noemt hem een spits met het Ajax-dna. “Snel, sterk, makkelijk scorend en met het charisma dat bij deze club past: zelfbewust, met een beetje bluf.” Ajax zou Brobbey goed kunnen gebruiken, vooral in de eerste drie duels na de winterstop als topscorer Sébastien Haller met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup.

Feyenoord

Dat Ajax overwintert in de Champions League heeft de selectie enorm veel energie gegeven. De laatste twee seizoenen lukte dat net niet. “Dan moet je er hard aan trekken om die energie erin te krijgen.” In 2021 verloor Ajax tot nog toe slechts drie wedstrijden: van PSV (Johan Cruijff Schaal), FC Utrecht en AS Roma. De club speelt tot kerst nog vier thuiswedstrijden en één keer uit: tegen Feyenoord. Een speciale wedstrijd voor Steven Berghuis, die een paar maanden geleden met de dood werd bedreigd voor zijn overstap naar Ajax en nu terugkeert naar de Kuip. Of Ten Hag nog overweegt om Berghuis vanuit veiligheidsoverwegingen thuis te laten? “Absoluut niet. Als de veiligheid van voetballers niet gewaarborgd kan worden, kunnen we beter stoppen met de sport.”

