Erik ten Hag: ‘Het was hier de afgelopen dagen niet gezellig’

'Ik ben trots dat Tagliafico er wilde zijn voor de ploeg, maar het heeft niet goed uitgepakt,' zei trainer Erik ten Hag op de persconferentie.

Dat die klap flink was aangekomen, gaf trainer Erik ten Hag vrijdagmiddag toe tijdens de persconferentie. “Het was hier de afgelopen dagen niet gezellig.” Zorgen maakt Ten Hag zich niet. “We moeten fysiek en mentaal topfit worden. Dan zijn we in staat in topwedstrijden ook op beslissende momenten toe te slaan. Het viel nu niet onze kant op. Maar organisatorisch en voetballend is het bij ons dik in orde.”

‘We moeten groeien’

Ajax heeft de afgelopen week conditioneel weer stappen voorwaarts gezet. Ten Hag: “De komende wedstrijden zijn daarin ook een hulpmiddel. We moeten groeien. Je wilt het eigenlijk niet accepteren dat het tegen PSV niet lukt. We hebben risico genomen. We hebben Nicolás Tagliafico opgesteld, terwijl hij hooguit op 60 procent van zijn kunnen zit. Hij nam zelf die verantwoordelijkheid, wilde er zijn voor de ploeg. Daar ben ik trots op, maar het heeft niet goed uitgepakt.”

Tagliafico kreeg een rode kaart en is voor de wedstrijd tegen NEC geschorst. Mohammed Kudus en Perr Schuurs ontbreken vanwege een blessure. Antony hervat vandaag de training maar zit zaterdag nog niet bij de wedstrijdselectie.

Als ook Antony weer inzetbaar is, heeft Ten Hag met Steven Berghuis en David Neres drie rechtsbuitens in de selectie. “Het zal zich vanzelf gaan plooien,” zegt de trainer. Hij is het niet eens met critici die beweren dat een aanval met Berghuis, Dusan Tadic en Sébastien Haller te statisch is. “Goeie voetballers kunnen altijd met elkaar samenspelen.”

Persoonlijkheid

Ten Hag heeft bewondering voor Berghuis, die na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax te maken kreeg met doodsbedreigingen. De speler heeft daarvan aangifte gedaan. Ten Hag: “Je moet de persoonlijkheid hebben om hiertegen in het verweer te komen. En die heeft hij. Ergens moet je een grens trekken. Ik hoop dat hij brede steun krijgt vanuit de samenleving, want dit is niet normaal.”

Ajax neemt zaterdag ook afscheid van Lasse Schöne, die zeven seizoenen voor Ajax voetbalde en nu terugkeert in de Johan Cruijff Arena als speler van NEC. “Lasse lag geweldig goed in het team en bij de fans. Hij is een prettige persoonlijkheid en een voetballer met een geweldig inzicht en techniek. Terecht dat hij een mooi afscheid krijgt.”