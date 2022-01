Erik ten Hag geniet van luxe in de aanval: ‘Brian is een spits met het Ajax-dna’

Brian Brobbey en Steven Berghuis strijden om balbezit met de Utrechtse middenvelder Quinten Timber. Beeld Getty Images

Nee, een prater is Brobbey niet. Hij spreekt liever met zijn voeten, plegen voetballers met een lichte afkeer van media-aandacht dan te zeggen. Brobbey sprak tegen FC Utrecht met zijn hoofd (0-2) en met zijn rechtervoet (0-3). De 19-jarige Amsterdammer vatte zijn middag kernachtig samen. “Heel mooi als je terugkomt naar Ajax, meteen in de basis staat, twee keer scoort en met 3-0 wint.”

Spannend had hij het allemaal niet gevonden, sprak hij zachtjes en schouderophalend. “De laatste keer dat ik spanning voelde was tegen Atalanta Bergamo, in de Champions League. Dat was speciaal. Maar dat was ook eigenlijk de enige keer. Druk? Die voel ik niet.”

Brobbey maakte ondubbelzinnig duidelijk waarom trainer Erik ten Hag hem terug wilde halen naar Ajax. Met zijn twee goals voor rust was de strijd met FC Utrecht al na één helft gestreden. Ten Hag: “Brian is een spits met het Ajax-dna. Snel, sterk, makkelijk scorend en met het charisma dat bij deze club past: zelfbewust, en met een beetje bluf. Snelheid is een wapen dat je nodig hebt om op het hoogste level succesvol te kunnen zijn. Iedereen weet dat ik het spijtig vond dat Brian afgelopen zomer naar Leipzig vertrok. Hij kan de concurrentiestrijd met Sébastien Haller in mijn ogen aan.”

Uit de startblokken

Haller speelt momenteel met Ivoorkust op de Afrika Cup. Brobbey wordt daarom voor een half jaar gehuurd van RB Leipzig. Het lukte Brobbey in Duitsland niet om een basisplaats af te dwingen. In negen Bundesligawedstrijden, vier Champions Leagueduels en één bekerwedstrijd scoorde hij niet. Wel gaf hij nog drie assists in de 252 speelminuten die hij kreeg.

Bij Ajax schoot hij zondag als een komeet uit de startblokken. In de negentiende minuut stond hij op de goede plek om een afgemeten voorzet van Dusan Tadic raak te koppen. In de extra tijd van de eerste helft maakte Brobbey zijn tweede, opnieuw was Tadic de aangever. De spits kroop uit de rug van de centrale verdedigers en was op snelheid niet te houden. De steekbal van de aanvoerder was op maat. Brobbey: “Dat weet je met Tadic. Hij geeft die ballen wel. Vlak daarvoor had Dusan het mij al gezegd: diepgaan, er ligt ruimte.”

Brobbey weet wat hem te doen staat: scoren. Als Haller straks terugkeert van de Afrika Cup zal de huurling van Leipzig de concurrentiestrijd moeten aangaan met de topscorer van de Champions League en de eredivisie. Met Ten Hag heeft Brobbey niets afgesproken over speeltijd. “Ik moet me elke wedstrijd bewijzen. Dat heb ik vandaag gedaan.”

Zes punten verschil

Ajax ging dus met een 3-0 voorsprong de rust in, een ongekende luxe in het stadion waar de Amsterdammers in het verleden zo vaak in het stof beten. Na vijf minuten haalde Antony al een streep door de ongetwijfeld snode plannen van FC Utrecht. Het schot van de rechterspits werd onderweg van richting veranderd door Quinten Timber. De debuterende doelman Fabian de Keijzer was kansloos.

Ajax toonde zich oppermachtig in de Galgenwaard. De selectie heeft de rommelige aanloop naar de tweede seizoenshelft van zich afgeschud. Vergeten is de inderhaast door corona afgebroken trainingsstage in Portugal. Binnen een paar weken heeft de ploeg ruim afstand genomen van Feyenoord, met PSV de enige concurrent voor het kampioenschap. Ajax won voor de winterstop de klassieker met 2-0 en Feyenoord ging zaterdagavond bij de hervatting van de competitie in De Kuip met 1-0 onderuit tegen Vitesse. Het verschil tussen de rivalen, tweede en derde op de ranglijst, is nu zes punten.

Vol vertrouwen zal Ajax toeleven naar de topper tegen koploper PSV (dat met 1-0 won van FC Groningen) volgende week in Eindhoven. Brobbey is een duidelijke toegevoegde waarde aan de selectie, een waardige vervanger van Haller en een ander type spits. Met Brobbey kan Ajax andere kwaliteiten aanspreken, zoals snelheid en diepgang. Ten Hag: “Brian kent de speelwijze. Met een aantal spelers heeft hij een klik in het veld, dat zie je vandaag al direct terug. Hij is in Duitsland in veel opzichten sterker geworden, maar Haller heeft daarentegen meer uithoudingsvermogen dan Brian, die het nu nog niet twee keer 45 minuten kan volhouden.”

De jonkies van Ajax uit de eigen jeugd waren sowieso op dreef in Utrecht. Jurriën Timber is al het hele seizoen een stabiele factor in het hart van de verdediging, maar ook Ryan Gravenberch toonde zondagmiddag zijn vaardigheden: sterk aan de bal, slim in de duels en met een enorm loopvermogen. De drie musketiers vormden de as van een ploeg die klaar lijkt voor de cruciale fase van het seizoen.

Ten Hag: Ajax heeft juist uitbraak van het coronavirus voorkomen Erik ten Hag is het niet eens met de kritiek op Ajax over de omgang met de uitbraak van het coronavirus tijdens het trainingskamp in Portugal. De club brak het trainingskamp ruim een week geleden af vanwege enkele coronabesmettingen. De positief geteste stafleden en spelers reisden apart terug naar Nederland. Toenmalig coronaminister Hugo de Jonge sprak Ajax aan op het niet naleven van de regel om na een positieve test direct in quarantaine te gaan. “Je kunt je afvragen of we weg hadden moeten gaan. Achteraf weten we het allemaal,” aldus Ten Hag. “Maar we hebben juist heel zorgvuldig en professioneel gehandeld. We hebben namelijk steeds getest terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoefde. We hebben het risico op besmettingen en een uitbraak hiermee voorkomen. Anders hadden we niet eens geweten dat die mensen positief waren.” Ten Hag vindt niet dat Ajax of topsporters boven de wet staan. “Wij beseffen dat wij ons als topsporters langs de lijntjes begeven, maar ik ben het niet eens met de verontwaardiging. Ik ben pragmaticus. We hebben niets gedaan wat grote risico’s met zich mee zou nemen, voor ons of de maatschappij. Als wij hadden gedaan wat de regels voorschrijven, hadden we het niet geweten en waren er extra besmettingen geweest. We hebben er alle belang bij het virus buiten de deur te houden. Corona is nu zo’n twee jaar onder ons. Bij Ajax zijn relatief weinig besmettingen. Daar ligt een bepaald beleid aan ten grondslag.” (ANP)

