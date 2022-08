Erik ten Hag en directie Manchester United hebben buik vol van Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag praat met Cristiano Ronaldo tijdens de Premier League wedstrijd tussen Brentford FC en Manchester United op 13 augustus in Brentford. Beeld Manchester United via Getty Images

Op één van de warmste dagen van het jaar liet coach Erik ten Hag de spelers van Manchester United naar trainingscomplex Carrington komen om in de brandende zon een lange duurloop te doen. Tot ergernis van de Nederlander zat er zaterdagavond tijdens de afstraffing in Londen 13,8 kilometer verschil in het aantal afgelegde meters tussen Brentford en zijn team. Gelijktijdig spuwden officials van de club hun gal over ‘klaagmuur’ Cristiano Ronaldo.

Zo kalm als Ten Hag in het Community Stadium sprak over de tweede nederlaag op rij, zo furieus reageerde hij op de terugweg naar Manchester. Met een straftraining én een duurloop liet de trainer zien niet over zich heen te laten lopen. In zijn ogen toonde zijn elftal minder ‘honger’ dan de tegenstander. En de statistieken gaven hem hierin gelijk. Enkele spelers, vooral voorin, liepen de kantjes ervan af.

Donderwolk

De situatie rond sterspeler Ronaldo escaleerde eveneens. De 37-jarige spits kreeg een plek in de basis, maar deed niets om zijn nerveuze ploeggenoten op te peppen of zijn ervaring te benutten om het tij te keren. De Portugees miste de voorbereiding in Azië en Australië vanwege ‘familieomstandigheden’ en liet bij terugkeer op Old Trafford weten de club te willen verlaten. Zijn narrige humeur, zo lekte gisteren uit, verziekt de sfeer in de kleedkamer.

Ten Hag liet de explosieve situatie lang rusten, totdat Brentford zijn ploeg vernederde. The Times citeerde een bron die stelde dat Ronaldo rondloopt met ‘een donderwolk boven zijn hoofd’. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zulke informatie naar buiten komt zonder het fiat van de coach. Ten Hag én de directie hebben hun buik vol van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, die 550.000 euro per week verdient.

We understand Manchester United want to see a change in Cristiano Ronaldo's attitude or they may have to consider terminating his contract. 😳🔴 #MUFC pic.twitter.com/ydLgPSRaQn — Sky Sports News (@SkySportsNews) 14 augustus 2022

De oorlogsverklaring kon niet uitblijven. Bij zijn debuut op Old Trafford tegen Brighton & Hove Albion (1-2) koos Ten Hag voor een formatie met Christian Eriksen als ‘valse’ spits. Ronaldo, die zonder toestemming het stadion verliet tijdens het laatste oefenduel met Rayo Vallecano, was officieel niet ‘fit genoeg’ om te starten. Tegen Brentford speelde hij wél de volle negentig minuten, wat deze lezing in een ander daglicht plaatst.

Of het machtsvertoon van Ten Hag hem gaat helpen, blijft de vraag. De Amerikaanse familie Glazer, eigenaar van de club, ziet Ronaldo vanwege zijn commerciële waarde niet graag vertrekken. Dat Manchester United mét hem de laatste plek van de ranglijst van de Premier League bezet, legt mogelijk gewicht in de schaal. De clubaandelen bereikten afgelopen week een dieptepunt. Sponsors verliezen interesse.

Ten Hag wil, om stappen voorwaarts te kunnen zetten, toptalent aan de kwaliteitsarme ploeg toevoegen. De missie om Frenkie de Jong over te nemen, dreigt te mislukken. Ook Cody Gakpo van PSV staat op zijn verlanglijst, maar net als De Jong staat de aanvaller niet te trappelen om naar Old Trafford te gaan. Zonder constructieve steun van de directie op de transfermarkt ligt een drama zonder eind in het verschiet.

Volgende week maandag komt Liverpool op bezoek. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won vorig seizoen twee keer van Manchester United (5-0 en 4-0). De timing van de straftraining van Ten Hag lijkt daarmee bewust gekozen. In de wetenschap dat hij met de huidige groep op korte termijn weinig voor elkaar krijgt, moet er razendsnel actie worden ondernomen. De ruzie met Ronaldo zorgt wellicht voor de benodigde steekvlam.