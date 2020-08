Erik ten Hag: ‘Elke training moet raak zijn deze voorbereiding’

Beeld ANP

Er ging afgelopen woensdagavond nog net geen gejuich op in de ‘huiskamer’ van Hotel Wildkogel Resort in het Oostenrijkse Bramberg, maar de 3-0 overwinning van Bayern München op Olympique Lyon werd door de technische staf en de spelers van Ajax met veel instemming begroet. Door de uitschakeling van Lyon in de halve finales van de Champions League is Ajax zeker van directe plaatsing voor de groepsfase van de komende editie van het toernooi.

Dat geeft rust, en tijd. Trainer Erik ten Hag maakt tijdens de persbijeenkomst op deze zonovergoten vrijdagmiddag dan ook een ontspannen indruk. Hij roemt de ‘zeer gemotiveerde’ spelersgroep en prijst de ‘ideale’ werkomstandigheden.

Trainingsachterstand

Ajax zit in Bramberg in een ‘corona-bubbel’. Er zijn geen andere gasten in het hotel. Zelfs algemeen directeur Edwin van der Sar die een paar dagen op bezoek komt, houdt zich afzijdig.

Er wordt flink gebuffeld in het Alpendorp. Ten Hag wil zijn ploeg fysiek, mentaal, technisch en tactisch klaarstomen voor de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta, op 13 september, maar er is dus geen enkele haast. De blessure van David Neres? Ten Hag: “We zijn voorzichtig met hem. We gaan het kampioenschap niet winnen of verliezen in die eerste wedstrijd tegen Sparta. Is David er klaar voor, dan is dat mooi. Zo niet, dan geven we hem nog een week of twee weken extra.”

Voor aankoop Mo Kudus geldt hetzelfde. Hij heeft een kleine trainingsachterstand, omdat hij moest wachten op een werkvergunning. De Ghanees krijgt de tijd van Ten Hag om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. “Het is een enorm verschil met de afgelopen jaren. Toen stond er vroeg in het seizoen al veel druk op die voorronden van de Champions League. Deelname aan dat toernooi is een levensader voor Ajax.”

Halsoverkop een transfer

Ten Hag heeft zich twee keer door de kwalificaties heen moeten vechten en daarbij volop moeten improviseren. Spelers die als citroenen waren uitgeknepen, moesten zonder (voldoende) rust in de zomermaanden al op de toppen van hun kunnen presteren. Normale teamprocessen werden verstoord om op korte termijn een prestatie te kunnen neerzetten. Ten Hag: “Ik heb me dan ook voorgenomen dat in deze voorbereiding elke training raak moet zijn, want daar zijn we de afgelopen jaren te weinig aan toegekomen. Het is heerlijk werken.”

Ajax traint deze week op de velden van TSU Bramberg. Dinsdag speelde de ploeg een oefenwedstrijd tegen Wolfsberger AC (2-0 winst), zaterdag (16.00 uur) speelt Ajax in Salzburg tegen Red Bull. Het valt op dat Donny van de Beek in de oefenduels en tijdens trainingspartijtjes telkens in de B-ploeg is ingedeeld. Dat Van de Beek mogelijk deze zomer nog een transfer maakt, is daarvan de reden. Ten Hag: “Donny van de Beek hoef ik niets meer uit te leggen over de rol van nummer 10. Ik heb nu de gelegenheid andere spelers op die positie te testen. Dat heb ik met Donny besproken. Ik houd rekening met zijn belangen, maar ook met die van Ajax. Als Donny straks vertrekt en ik heb niemand anders op zijn plek geprobeerd, schaad ik de belangen van de club.”

Ook Nicolás Tagliafico en doelman Andre Onana zijn wellicht aan hun laatste dagen of weken als Ajacied bezig. Op hun positie krijgen Lisandro Martínez (linksback) en de teruggekeerde doelman Maarten Stekelenburg volop speelminuten.

De transferperiode sluit op 6 oktober. Dan is de eredivisie al drie weken onderweg en staat de Champions League op het punt van beginnen. Ajax wil in die fase niet worden geconfronteerd met beoogde basisspelers die halsoverkop nog een transfer maken. Ten Hag: “We hebben geen deadline gesteld, maar we zijn al in een eerder stadium duidelijk geweest naar de spelers die hebben aangegeven dat ze openstaan voor een nieuwe stap: dat dat niet allemaal vlak voor het einde van de transferperiode kan plaatsvinden. Want dan schiet je grote gaten in de strategie. Ajax heeft ook verplichtingen naar de rest van de selectie.”

Briljante ingevingen

De grote groep waarmee Ajax in Oostenrijk is neergestreken, maakt een frisse en gretige indruk. In grote lijnen staat de speelwijze vast. Ten Hag wil die ‘verbeteren en verfijnen’, want: “De vijand slaapt nooit.” Opvallend is het schijnbare gemak waarmee de Braziliaanse vleugelspeler Antony zich aanpast aan het spel van zijn nieuwe ploeg, mede dankzij landgenoot David Neres, die exact kan uitleggen wat er bij Ajax onder Ten Hag van de buitenspelers wordt geëist.

Nog verrassender is het compleet nieuwe middenveld waar Ten Hag aan knutselt. In het seizoen 2018-2019 stonden Frenkie de Jong en Lasse Schöne daar zij aan zij, met Donny van de Beek voor zich. Vorig jaar vormden Lisandro Martínez en Van de Beek een duo en was Hakim Ziyech de vooruitgeschoven pion. Nu mogen Edson Álvarez, Ryan Gravenberch en Quincy Promes zich in de middelste linie bewijzen.

“Het gaat om de combinatie van die drie spelers,” zegt Ten Hag. “De speler die op 10 gaat spelen, zal ook een aanvallende speler zijn, dus een van de twee anderen moet de balans bewaken. Álvarez kan die rol vervullen. Hij is tactisch sterk, kan een bal afpakken heeft fysieke kracht en is kopsterk. Hij is niet de man van de briljante ingevingen, maar dat verwacht ik ook niet van hem. Hij moet zorgen dat we minder kwetsbaar zijn bij counters. We hebben al veel voetballend vermogen in het elftal, Álvarez is een verbinder. Hij moet zorgen dat de rest kan uitblinken.”