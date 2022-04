‘Erik ten Hag denkt: ik krijg dit team aan het voetballen. Dat onderschat-ie’

Het zat er al even aan te komen, maar sinds donderdag weten we het zeker: Erik ten Hag vertrekt na 4,5 jaar als coach bij Ajax en gaat bij Manchester United aan de slag. Een spannende keuze, vinden voetbalkenners Dick Sintenie, Sam Planting en Henk Spaan. ‘Er is geen moeilijkere club dan Manchester United.’

Ajaxwatcher Dick Sintenie: ‘Hij heeft een basis gelegd waar je op voort kan bouwen’

“Van alle trainers die meer dan 100 wedstrijden in de Eredivisie actief waren is Erik ten Hag de best presterende van allemaal. Dat hij een stap zou maken is dan ook geen verrassing. Hij werkte 4,5 jaar bij Ajax, voor een trainer buitengewoon lang. De keuze voor Manchester United is een begrijpelijke, als je van Ajax de sprong kan maken naar een topclub in Engeland moet je dat doen.

“Aan de andere kant is het daar een tamelijk grote puinhoop, als je de collega’s in Engeland mag geloven, zowel bestuurlijk als sportief. Misschien werkt die situatie wel in zijn voordeel: dat hij wat meer krediet krijgt dan de voorgaande trainers.”

“Wat hem bij Ajax zo goed maakte, is dat hij in de geest van de club is gaan trainen, maar wel met een Erik ten Hag-sausje eroverheen. Een sausje van arbeidsethos, werklust en winnaarsmentaliteit. Bij Ajax heerst nu ‘een topsportklimaat’, zoals Ten Hag dat noemt. De combinatie tussen zijn inzicht en plichtsgetrouwheid is een goede mix gebleken. Denk alleen al aan die halve finale Champions League. Tot vier jaar geleden dachten we niet dat een Nederlandse club dat ooit nog zou lukken. En dan gebeurde het ook nog eens met aanvallend aantrekkelijk voetbal.”

“Elke trainer laat een erfenis achter. Veel spelers die door hem zijn gehaald, lopen volgend jaar ook nog rond bij Ajax. En hij heeft binnen de club veel kennis overgedragen, bijvoorbeeld op het gebied van talentbegeleiding. Wat eis je van talenten, hoe ga je met ze om? Dat soort zaken. Het is aan de nieuwe trainer om een eigen draai aan deze baan te geven, maar er is een basis gelegd waar je op voort kan bouwen.”

Analist Sam Planting: ‘Onder Ten Hag is Ajax weer een relevante ploeg geworden in Europa’

“Het vertrek van Ten Hag was onvermijdelijk. Wat hij de afgelopen jaren met Ajax heeft gepresteerd is geweldig, vooral dankzij zijn tactische kunde is Ajax weer een relevante ploeg geworden in Europa. Vanwege de prestaties in de Champions League zat het er ook wel aan te komen dat hij met een grote club in zee zou gaan, al ben ik wel verrast dat de keuze op Manchester United is gevallen.”

“Misschien had ik toch gehoopt dat hij zijn kaarten iets langer tegen de borst had gehouden en een stabielere club had gekozen. Manchester United waant zich wereldtop, maar qua spel is het echt niet goed. Manchester City en Liverpool zijn de afgelopen jaren enorm uitgelopen, maar ondertussen blijft het verwachtingspatroon bij United onveranderd hoog. Ze zien niet in dat de club opnieuw opgebouwd moet worden. Ik ben benieuwd of Ten Hag die ruimte gaat krijgen.”

“De belangrijkste erfenis die hij in Amsterdam achterlaat is dat tactiek ertoe doet. Frank de Boer heeft veel krediet opgebouwd door titels te winnen, maar tactisch gezien hield het niet over. Ten Hag heeft een tactisch geraamte neergezet waarin oude leiders als Tadic en Blind, jong talent als Gravenberch en Timber én jonge aankopen als Antony en Álvarez kunnen slagen. De speelstijl onder Ten Hag was duidelijk en de ondergrens lag hoog. Al met al een geweldige nalatenschap, waarvan je hoopt dat hij niet verpest wordt.”

Columnist Henk Spaan: ‘Er bestaat geen moeilijkere club dan Manchester United’

“Het vertrek van Ten Hag zat eraan te komen. Ajax is al hoog niveau, maar ik kan begrijpen dat hij bij een nog grotere club aan de slag wil. Financieel gezien groter, want als je United de afgelopen maanden hebt zien spelen en weet hoe de club in elkaar zit, dan vraag ik me af of Ten Hag en zijn assistenten over voldoende slagkracht beschikken om zaken te veranderen.”

“Iedereen is daar kapotgegaan na Ferguson. Er bestaat geen moeilijkere club dan Manchester United. Het hele elftal is door amateurs bij elkaar gekocht. Van Gaal zei dat hij naar een voetbalclub moest gaan, maar Ten Hag denkt: laat het maar aan mij over. Ik krijg dit team wel weer aan het voetballen. Dat onderschat-ie. Als Van Gaal en Ten Hag de beste Nederlandse trainers van dit moment zijn, en ik denk dat dat zo is, dan is 50 procent al mislukt op Old Trafford.”

“Over zijn tijd bij Ajax bestaat geen twijfel. Die is 100 procent geslaagd. Ajax is ook typisch een club waar vakmanschap wordt gewaardeerd. Zijn beginperiode bij Ajax was niet meteen een succes. Ten Hag is geen vlotte prater, iets wat hem in Engeland nog parten kan gaan spelen. Maar hij heeft wél het Ajaxsysteem naar zijn hand gezet.”

“Nalatenschap bestaat niet in het voetbal, niet in de zin van: een team of tactiek waar je op kan voortborduren. Wat Ten Hag achterlaat zijn de herinneringen aan fantastische wedstrijden. Natuurlijk uit de Champions League-campagne 2018-2019, maar ook de poulefase Champions League van dit seizoen, met ontzettend veel goals voor en weinig tegen. Dat was echt heel goed.”

