Erik ten Hag bij Ajax: het tijdperk van ‘Mister 5-0’ in 10 statistieken

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Deze keer aandacht voor Erik ten Hag. Tien statistieken die het zeer succesvolle tijdperk van de vertrokken trainer bij Ajax in perspectief plaatsen.

Hoogste winstpercentage ooit in Eredivisie

Toen Erik ten Hag op 28 december 2017 werd aangesteld als nieuwe trainer, liepen de meningen tamelijk uiteen. Ja, hij was succesvol geweest bij FC Utrecht. Maar kon iemand zonder Ajaxverleden, met ook nog eens Twents accent, de torenhoge druk en complexe spelersgroep in Amsterdam wel aan? Daar werd aan getwijfeld.

143 competitieduels later zwaait Ten Hag af als (relatief) de succesvolste Eredivisietrainer ooit. Sinds de winterstop van 2017/18 won Ajax maar liefst 78 procent van zijn competitieduels. Daarmee vermorzelt Ten Hag een oeroud competitierecord, dat 49 jaar lang op naam stond van Ernst Happel.

159 zeges

In totaal won Ajax 159 keer onder leiding van Ten Hag, waaronder 17 keer (uit 32 duels) in de Champions League. Vooral de 1-4 in de return tegen Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League lijkt een zege die niet snel vergeten zal worden in Amsterdam.

Europese top-10

Dat Ajax de meeste punten pakte van alle Eredivisieclubs in het tijdperk van Ten Hag, is niet de grote verrassing. De Amsterdammers hebben in Nederland namelijk ruim het meeste geld te besteden.

Maar dat Ajax qua behaalde punten op het Europese toneel bij de tien beste clubs van het continent hoort in deze periode, is een uitzonderlijke prestatie. Zeker gezien de kloof in begrotingen. Want vergeet niet: voor elke euro die Ajax te besteden heeft, kan een Manchester City er acht uitgeven.

68 spelers

In de vierenhalf jaar onder Ten Hag kwamen 68 Ajacieden in actie. Voor de quizfanaten een paar obscure toekomstige antwoorden: hieronder vielen onder andere Amin Younes, Mateo Cassierra, Vaclav Cerny, Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis en Dennis Johnsen.

Cirkel rond met Tagliafico

Ten Hags eerste duel als Ajaxtrainer was in een met 2-0 gewonnen Klassieker op 21 januari 2018. In het duel met Feyenoord koos hij toen voor dit basiselftal.

Eerste opstelling Ten Hag bij Ajax. Beeld Sam Planting via ShareMyTactics

Als we die eerste opstelling van Ten Hag bij Ajax vergelijken met de allerlaatste, valt er meteen iets op. Niet alleen Ten Hag maakte op die zondag in februari 2018 zijn debuut voor Ajax, ook latere publiekslieveling Nico Tagliafico speelde zijn eerste wedstrijd in Amsterdamse dienst. Passend dat de Argentijn in het laatste duel van Ten Hag ook in de basis stond.

Laatste opstelling Ten Hag bij Ajax. Beeld Sam Planting via ShareMyTactics

Dertien leden in de ‘Club van 100'

Van de 68 Ajacieden die minuten maakten onder Ten Hag, braken uiteindelijk 13 spelers de magische grens van honderd duels in die periode.

Dat Dusan Tadic ruim eerste staat terwijl hij pas een half jaar na Ten Hag in Amsterdam arriveerde, valt te danken aan zijn ongeëvenaarde fitheid. Dit jaar kwamen er met Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Edson Álvarez nog drie nieuwe leden in deze ‘Club van 100' bij.

Tadic (uiteraard) topscorer

Het tijdperk van Ten Hag zal voor vele Ajaxfans ook het tijdperk van Tadic zijn. De aanvoerder is ongekend productief sinds zijn komst.

Toch verdient de runner-up op deze topscorerslijst ook complimenten. Want Sébastien Haller maakte deze 47 goals in slechts 66 wedstrijden tijd.

Vriend van de Toekomst

Ten Hag is vanaf zijn binnenkomst in Amsterdam nooit bang geweest om jonge spelers de kans te geven. In vierenhalf seizoen liet Ten Hag wel 23 jeugdspelers – hier gedefinieerd als spelers die minstens één seizoen in de Onder-19 van Ajax afwerkten – hun debuut maken in het eerste elftal.

Rendabele kampioenenmaker

Het Wall Street-gezegde ‘You've got to spend money to make money’ gaat voor Ajax zeker op in de periode met Ten Hag als trainer. In zijn eerste anderhalf jaar investeerden de Amsterdammers flink in de spelersgroep. Tegenover 18 miljoen euro aan transferinkomsten stond een bijzonder stevig totaal van 63 miljoen euro aan transferuitgaven.

Het (financiële) vertrouwen bleek gegrond, want na een tijd van zaaien volgden rijke oogstjaren. Na de vierenhalf jaar onder Ten Hag eindigt Ajax uiteindelijk met een positieve transferbalans van liefst 185 miljoen euro.

‘Mister 5-0'

Als Davy Klaassen ‘Mister 1-0' is, is Erik ten Hag ‘Mister 5-0'. Want 5-0 in het voordeel van Ajax is de meest voorkomende uitslag onder zijn bewind. In totaal ging zijn ploeg achttien keer met deze eindstand van het veld, waaronder tien keer in 2021/22. Het tekent de dominantie onder zijn bewind: monsteruitslagen zijn weer vanzelfsprekend geworden in Amsterdam.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: