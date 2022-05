Erik ten Hag: ‘Als Johan Derksen terug kan op tv, kan Overmars terug naar Ajax’

Marc Overmars met directeur Sven Jaecques van zijn nieuwe werkgever Antwerp. Beeld TOM GOYVAERTS/BELGA

Overmars maakte zich als technisch directeur bij Ajax schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij stuurde onder meer dickpics naar vrouwelijke collega’s. Overmars stapte begin februari zelf op toen zijn obscene gedrag aan het licht was gekomen. De club liet een extern bureau een onderzoek instellen. Met de uitkomsten van dat onderzoek wil Ajax een veiliger werkklimaat creëren voor al het personeel.

Overmars heeft inmiddels weer een functie in de voetballerij. Hij is technisch directeur van Royal Antwerp FC.

Ten Hag is vanaf maandag geen werknemer meer van Ajax. Hij sprak in zijn laatste interview opnieuw over de innige samenwerking die hij onderhield met Overmars. “Ik heb vaker gezegd: dit kampioenschap is ook zíjn kampioenschap. We hebben deze selectie samen geboetseerd. Ik heb Marc na de wedstrijd tegen Heerenveen ook via app gefeliciteerd met de titel.”

‘Niet uitgesloten’

Op de vraag of de twee in de toekomst weer samen aan de slag zouden kunnen gaan bij Ajax, antwoordde Ten Hag: “Dat is romantisch denken, maar het is niet uitgesloten.” Hij vindt wel dat er voor Overmars in de toekomst een weg terug zou moeten kunnen zijn.

Ten Hag en Overmars zijn goed bevriend. De trainer verklaarde eerder al dat hij zijn oud-collega niet zou laten vallen. “Wij mensen zijn op de wereld om elkaar te helpen en niet om elkaar af te schieten.” Nu zegt hij: “Na de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland is steeds duidelijker geworden dat we te maken hebben met een maatschappelijk probleem. Dat probleem is er in het bedrijfsleven, in de politiek en in de sport.” Ten Hag noemt het belangrijk dat er oog is voor de slachtoffers, maar pleit ook voor tweede kansen. “Als Johan Derksen terug kan op tv, kan Overmars terug naar Ajax.”

