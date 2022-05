Eredivisieseizoen ten einde: Willem II degradeert, Haller topscorer

Het Eredivisieseizoen 2021-2022 is ten einde. Waar Ajax zich woensdag al tot kampioen kroonde, vielen andere beslissingen pas op de laatste speeldag.

Vooral onderin was het nog erg spannend. PEC Zwolle degradeerde woensdag al uit de eredivisie, maar nummer 17 Willem II kon rechtstreekse degradatie nog ontlopen. Het was dan wel afhankelijk van de resultaten van de andere laagvliegers. De Tilburgers versloegen FC Utrecht (3-0), maar concurrenten Fortuna en Sparta wonnen óók, waardoor het doek voor Willem II na 8 jaar eredivisie viel.

Sparta stuurde Heracles richting de play-offs om promotie/degradatie. De Rotterdammers wonnen in Almelo (3-1) en speelden zich daardoor veilig. Heracles zakte naar de 16de plaats en moet een langer verblijf in de hoogste divisie zien af te dwingen via de nacompetitie, waar het Excelsior treft.

Heracles, dat sinds 2005 op het hoogste niveau speelt, waande zich een tijdje veilig. Maar door nederlagen in de laatste drie speelronden, tegen Willem II, RKC Waalwijk (twee keer 2-0) en gisteren Sparta, dreigt nu toch degradatie.

Europees voetbal

Ajax verzekerde zich met het 36ste kampioenschap van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Nummer twee PSV moet zich daar via de derde voorronde en de play-offs voor kwalificeren.

Als Feyenoord volgende week de Conference League wint, is de ploeg direct geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Wint AS Roma, dan moeten de Rotterdammes die via de play-offs zien te bereiken.

Naast Twente, dat zich al kwalificeerde voor de voorronde van de Conference League, is er nog een ticket voor dit derde Europese toernooi te vergeven. SC Heerenveen verzekerde zich zondagmiddag van de achtste plek en strijdt daardoor samen met AZ, Vitesse en FC Utrecht om het tweede ticket voor de voorrondes.

Haller topscorer

Sébastien Haller heeft het seizoen afgesloten als topscorer van de eredivisie. De spits maakte 21 competitietreffers voor Ajax. Hij trof ook 11 keer doel in de Champions League. Alleen Karim Benzema en Robert Lewandowski maakten vooralsnog meer doelpunten in de koningsklasse.

Loïs Openda maakte 18 competitiedoelpunten voor Vitesse (waarvan 2 gisteren tegen Ajax). Vangelis Pavlidis (AZ) en Ricky van Wolfswinkel (FC Twente) bleven steken op 16 treffers.

Dušan Tadić bereidde de meeste doelpunten voor in de eredivisie. De Ajaxaanvoerder leverde 19 assists. Hij was de eerste speler met zoveel beslissende voorzetten sinds Luciano Narsingh in het seizoen 2011-2012. Hij bereidde destijds twintig doelpunten voor SC Heerenveen voor.