Eredivisie: zes toppers, inclusief klassieker Ajax-Feyenoord, in januari

De eredivisie krijgt volgend seizoen januari als topper- en klassiekermaand. Liefst zes onderlinge duels tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ worden dan gespeeld. In het officiële competitieprogramma dat de KNVB woensdagochtend vrijgaf, is zoals aangekondigd maximale flexibiliteit ingebouwd.

Van speelronde 22 tot en met 34 staan alleen de affiches nu al vast. De precieze speeldagen en aftraptijden volgen pas in de week voor kerst.

De Nederlandse eredivisie gaat straks een klein beetje op de Engelse Premier League lijken. In die competitie wordt al sinds jaar en dag een reeks aantrekkelijke topaffiches kort op elkaar gepland in de eindejaarstijd. In de Nederlandse variant gaat het komend seizoen om een topper- en klassiekermaand tussen 10 en 31 januari.



Ajax en PSV trappen op 10 januari om 16.45 uur af in een eerste kraker. Daarna volgen in snel tempo PSV-AZ (13 januari), Ajax-Feyenoord (17de) en Feyenoord-AZ (24ste). De duels AZ-Ajax en Feyenoord-PSV sluiten op zondag 31 januari de rij. De KNVB en de clubs komen op dit opvallende schema uit, omdat er door de coronacrisis andere prioriteiten gelden dan normaal.

“We hebben de afgelopen tijd met elkaar bepaald: de competitie moet volgend seizoen hoe dan ook worden uitgespeeld. Dát is prioriteit nummer één,” stelt Jan Bluyssen, competitiemanager van de KNVB. “Met de meest aantrekkelijke affiches liefst zo laat mogelijk in een schema. Want zo vergroot je de kans op zoveel mogelijk publiek bij topduels.”

‘Op tilt’

“Maar de puzzel is heel complex,” gaat Bluyssen verder. In de laatste maanden van het seizoen zijn er ook acht Europese speelrondes. “De weekeinden erna kun je binnenlandse toppers niet vastleggen. Stel: onze clubs doen het goed en de ene speelt Champions League en een andere Europa League, dan moet de ene op de zondag competitie spelen en de andere op zaterdag. We wilden ze ook niet in de laatste twee eredivisieronden zetten en liever niet op midweekse dagen, want dan zijn sommige toppers verplichte treincombi’s voor uitfans. Maar dat laatste is niet gelukt.

“Ik kan er eerlijk over zijn: Met alle wensen en beperkingen die er in totaal zijn door corona, liep de computer die ons competitieschema maakt vast. We laten het doen door een bedrijf in Barcelona. Zelfs hun speciale computerprogramma sloeg continu op tilt. We zitten met rond de 350 wensen die allemaal ingevoerd moeten worden. Dat we uiteindelijk toch een schema hebben, komt omdat van speelronde 22 tot en met 34 de speeldagen en aftraptijden nog niet zijn vastgelegd. En dat past bij het flexibele programma dat we nastreven.”

Want dat is het tweede dat opvalt: Vanaf 22 februari zijn alleen de wedstrijden zelf bekend. In de week van 21 december zal de KNVB die laatste twaalf rondes definitief invullen. Dat is vroeg genoeg voor burgemeesters en de lokale autoriteiten, zo hebben die aan de bond gemeld. “Dat invullen kan handmatig. En dat zal het probleem verder niet meer zijn,” zegt Jan Bluyssen. “We weten al of een bepaald duel in die periode per sé op een zondag moet, omdat zaterdag niet kan door een zorgbeurs of een ander evenement in een stad. Of omgekeerd. En wat ook duidelijk is: wedstrijden uit pak ‘m beet speelronde 28 gaan straks niet ineens terug naar ronde 24. Het totale schema staat vast, dat is nu duidelijk.”

Om te zorgen dat de volgende competitie ook doorloopt bij nieuwe (lokale) coronagolven, kunnen duels naar andere regio’s worden verplaatst. Fortuna Sittard – AZ pakweg in Arnhem of PSV – Heerenveen in Utrecht zijn opties. “Het is zelfs zo dat álle stadions tegen kostprijs beschikbaar zijn om duels over te nemen,” stelt Bluyssen. “Die afspraken zijn met alle betrokken partijen gemaakt. De kosten zullen niet of nauwelijks afwijken van wat een club kwijt zou zijn als het wél thuis speelt. Wedstrijden gaan in principe ook altijd door. Wil er straks een afgelasting zijn door corona, dan moet er een uitbraak in je hele selectie zijn.”

Het nieuwe eredivisieseizoen begint op 12 september met FC Utrecht-AZ. Sparta-Ajax, PEC Zwolle-Feyenoord en FC Groningen-PSV zijn andere in het oog springende duels in het openingsweekeinde. Arjen Robben zou namens Groningen kunnen debuteren in eigen stadion tegen zijn oude club. De eerste divisie trapt al op 28 augustus af. In de Keuken Kampioen Divisie is ook sprake van een primeur. Alle duels uit de eerste periode zijn live te zien op FOX Sports. (Zie voor de complete eerste drie speelronden hieronder.)

Welke zaken vallen nog meer op in het schema voor het seizoen 2020/2021

• Behalve de meeste topduels worden ook de meeste derby’s in het tweede deel van het seizoen gespeeld. Een uitzondering is bijvoorbeeld Feyenoord – Sparta, dat voor 18 oktober staat ingepland.



• Omdat er tot aan kerst geen toppers zijn, spelen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ in de eerste 14 speelronden vaker tegen ‘kleinere’ clubs. Dat heeft voor sommige teams consequenties. Zo zijn er bij die in december al vier, vijf of zes keer tegen het ‘PAFA’-kwartet hebben gespeeld.



• Voor het eerst zijn er straks eredivisieduels op zaterdagmiddag 16.30 uur. Utrecht – AZ is zelfs meteen de openingswedstrijd van het seizoen om die tijd. “FOX Sports wilde graag een uniek tijdstip op zaterdagmiddag,” legt Jan Bluyssen, competitiemanager van de KNVB uit. “In onderling overleg zijn alle clubs akkoord gegaan met één thuisduel op zaterdagmiddag 16.30 uur. Men is bereid FOX hierin tegemoet te komen. Dat zag een eerdere wens om standaard op zondagavond 20.00 uur te spelen niet doorgaan.”



• Aftraptijden op zaterdag worden nu: 16.30 uur, 18.45 uur, 20 uur en 21 uur. Op zondag is dat: 12.15 uur, 14.30 uur en 16.45 uur. Zondagavond 20.00 uur kan als aftraptijd worden aangevraagd als een club op de donderdagavond ervoor Europa League speelt. In zo’n weekeinde is er maximaal één zondagavondduel mogelijk. Bij meerdere aanvragen krijgt de club die het verst weg in Europa speelde voorrang.



• AZ speelt voor het eerst niet meer gelijktijdig met Ajax, PSV en Feyenoord. Op verzoek van zendgemachtigde FOX krijgt de Alkmaarse club dezelfde ‘status’ als de traditionele top-3. Dat houdt in dat AZ ook niet meer met competitieduels op vrijdagavond wordt gezet.



• Er zijn komend seizoen geen vrijdagwedstrijden in de eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie gelijktijdig zijn laatste speelronde afwerkt in een periodekampioenschap.

• De loting voor de KNVB-beker krijgt een iets andere opzet. “Vorig seizoen werd er voor het eerst doorgeloot vanaf de achtste finales tot aan de finale. Maar daar was niet iedereen even gelukkig mee,” zegt competitiemanager Jan Bluyssen. “We deden het vanuit het belang van de openbare orde. Maar het nam een stuk charme weg. Daar is naar gekeken. We gaan dit seizoen op 19 december loten voor de ronde van de laatste 16, te spelen in januari. En gelijktijdig loten we dan ook welke ploegen thuis spelen in de ronde erna. Om de volledige loting vervolgens te doen na die bekerronde van januari.”



• Alle play-offrondes voor Europees voetbal en om promotie/degradatie gaan niet over twee, maar over één duel. De korte winterstop tussen 24 december en 9 januari kan ook worden gebruikt voor inhaalduels. Zondag 27 en maandag 28 december zijn daarvoor gereserveerd.

Dit zijn de eerste drie speelronden

Eerste speelronde

Zaterdag 12 september

• FC Utrecht - AZ (16.30)

• sc Heerenveen - Willem II (18.45)

• PEC Zwolle - Feyenoord (20.00)

• FC Twente - Fortuna Sittard (21.00)



Zondag 13 september

• FC Emmen - VVV-Venlo (12.15)

• Heracles - ADO Den Haag (14.30)

• Sparta - Ajax (14.30)

• FC Groningen - PSV (16.45)

• RKC Waalwijk Vitesse (16.45)



Tweede speelronde

Vrijdag 18 september

• VVV - FC Utrecht (20.00)



Zaterdag 19 september

• AZ - PEC Zwolle (16.30)

• Vitesse - Sparta (18.45)

• Ajax - RKC (20.00)

• Fortuna Sittard - Heerenveen (21.00)



Zondag 20 september

• ADO Den Haag - FC Groningen (12.15)

• Feyenoord - FC Twente (14.30)

• Willem II - Heracles (14.30)

• PSV - FC Emmen (16.45)



Derde speelronde

Vrijdag 25 september

• FC Twente - FC Groningen (20.00)



Zaterdag 26 september

• PEC Zwolle - Sparta Rotterdam (16.30)

• Fortuna Sittard - AZ (18.45)

• Heerenveen - VVV (20.00)

• Ajax - Vitesse (21.00)



Zondag 27 september

• Feyenoord - ADO Den Haag (12.15)

• FC Utrecht - RKC Waalwijk (14.30)

• Heracles - PSV (14.30)

• FC Emmen - Willem II 16:45



