Eredivisie is geen kweekvijver meer voor topspitsen, breekt Haller die trend?

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week het spel achter het spel. Met deze keer aandacht voor Sébastien Haller. Zijn droomtransfer naar Borussia Dortmund komt namelijk met een flinke asterisk.

Van Ronaldo tot Ruud van Nistelrooij. Van Pierre van Hooijdonk tot Klaas-Jan Huntelaar. Van Zlatan Ibrahimović tot Luis Suárez. Jarenlang was de eredivisie dé aangewezen plek om een topspits te halen. De doelpuntendrift op de Nederlandse velden vertaalde zich geregeld prima naar een grotere competitie in Europa.

Maar de spitsenfabriek van weleer is niet meer. Als we kijken naar de elf spitsen die in het afgelopen decennium Nederland verlieten voor meer dan 10 miljoen euro, zien we dat een geslaagde overstap naar de internationale top vrij pittig is.

Duurste transfer naar het buitenland van Eredivisiespitsen sinds 2012. Beeld Transfermarkt.de

Met een transfersom waarmee hij bovenaan deze lijst zou komen te staan, kan Sébastien Haller voor de tweede keer in zijn carrière de overstap maken van de eredivisie naar de Bundesliga. Borussia Dortmund ziet de Ivoriaan, afgelopen seizoen goed voor 34 goals en 9 assists in 42 duels voor Ajax, als een geschikte opvolger van Erling Haaland die naar Manchester City vertrok.

Weet Haller de drie hordes te omzeilen waar ander dure eredivisiespitsen in de voorbije jaren over struikelden?

Pure spits met uitsterven bedreigd

Ajax verraste vriend en vijand door Arkadiusz Milik in de zomer van 2016 voor liefst 32 miljoen euro te verkopen aan Napoli. In vierenhalf seizoen in Napels kwam de Pool weliswaar tot 48 goals en een degelijk moyenne van 1 doelpunt per 138 speelminuten, maar de periode van Milik bij de Partenopei kan niet echt een succes genoemd worden.

Vanwege Miliks beperkte capaciteiten bij het meevoetballen en zijn geringe impact bij de verdediging, kreeg de wendbaardere allrounder Dries Mertens in topduels telkens weer de voorkeur in de aanvalspunt. Toen Napoli ook nog eens een monstersom voor de hyperatletische Victor Osimhen neerlegde, voelde Milik de bui al hangen. De Pool moest naar een club waar hij zich uitsluitend hoefde bezig te houden met het maken van doelpunten.

Bij Marseille lijkt Milik eindelijk zijn plek te hebben gevonden. Beeld AP

Die situatie vond Milik bij het Olympique Marseille van Jorge Sampaoli. In een team vol grillige technici, moest hij simpelweg voor het betrouwbare afmaakwerk zorgen. En dat deed hij niet onverdienstelijk: met twintig doelpunten in Franse dienst evenaarde Milik zijn seizoensrecord bij Napoli in slechts de helft van de speeltijd die hij in Italië voor hetzelfde aantal goals nodig had.

Hevige concurrentiestrijd

Hoe rijker de Europese topclub, hoe heviger het gevecht om speelminuten. Vanuit het oogpunt van coaches is een brede selectie en een frequent rotatiebeleid natuurlijk heerlijk, maar de dubbele bezetting van elke positie levert ook veel tegenvallende transfers op.

Donyell Malen kende een pittig eerste jaar bij Borussia Dortmund. Beeld AP

Zo verliep het eerste seizoen van Donyell Malen bij Borussia Dortmund niet zoals hij waarschijnlijk had gehoopt. De ex-PSV’er kwam in 26 competitieduels tot slechts vijf goals. Mede hierdoor mocht Malen maar in drie competitiewedstrijden vanaf het eerste tot het laatste fluitsignaal meedoen. En met Karim Adeyemi (30 miljoen) van RB Salzburg is de eerste nieuwe concurrent voor komend seizoen al aangetrokken. Een concurrentiestrijd waar Haller vermoedelijk ook nog eens verwikkeld in raakt.

Een herkenbaar patroon, die snelle verschuivingen in de hiërarchie. Malens voorganger bij PSV, Luuk de Jong, startte nog voortvarend bij zijn nieuwe club Sevilla, waar hij in zijn eerste seizoen nog met twee goals de finaleheld werd in de Europa League.

Een jaar later zag de realiteit van targetman De Jong er heel anders uit: Youssef En-Nesyri, een spits met een vergelijkbare speelstijl en niveau, kreeg almaar vaker een basisplaats omdat hij als 23-jarige botweg meer toekomstige marktwaarde vertegenwoordigde.

Vincent Janssen keerde onverwacht terug in Oranje. Beeld ANP

Timing is alles, zo bewijst Vincent Janssen. Waar de eredivisietopscorer van 2015-’16 na een halfjaar bij Tottenham Hotspur al op een zijspoor belandde, keert hij nu even explosief terug. Een oproep van bondscoach Louis van Gaal en een transfer naar het Royal Antwerp van Marc Overmars hebben van de balling uit Mexico plots een geduchte kandidaat voor WK-minuten bij Oranje gemaakt.

Ontwikkeling verloopt zelden lineair

Een ander fenomeen dat we bij veel vertrokken eredivisiespitsen zien, is dat de hype rondom hun potentie als toptalent niet bij te benen valt door hun daadwerkelijk ontwikkeling als profspeler. Kasper Dolberg had bij Ajax alles in zich om een toekomstig wereldspits te worden – techniek, koele afronding, snelheid, duelkracht – maar wisselt in zijn derde seizoen bij Nice nog altijd topwedstrijden af met anonieme beurten.

Zonder de context van zijn vroegere label ‘toptalent’ is Dolberg een keurige speler. Een grillige, maar vermakelijke spits bij een Franse subtopper die voor zijn nationale ploeg geregeld belangrijke goals maakt, zoals op het laatste EK. Maar bezien vanuit de verwachting dat de Deen 'de volgende Lewandowski’ zou gaan worden, valt het allemaal wat tegen.

Dolberg duelleert met Sven Botman van Lille. Beeld Reuters

En dit seizoen kent de Franse subtop nog een eredivisiespits die wat moeite heeft met het inlossen van de torenhoge verwachtingen. Bij AS Monaco is Myron Boadu vooralsnog de understudy van sterspeler Wissam Ben Yedder.

Het scenario dat Boadu en Dolberg in Frankrijk moeten zien te voorkomen is dat van Jürgen Locadia, die in de eerste jaren van zijn veelbelovende loopbaan lijkt te hebben gepiekt. In zijn eerste twee profseizoenen bij PSV scoorde Locadia bijna twee keer zoveel (28 keer) als hij in de voorbije vier seizoenen bij Brighton, Hoffenheim, Cincinnati en Bochum deed (vijftien keer).

Succesverhalen

Maar niet voor elke dure eredivisiespits was het kommer en kwel in het buitenland. Voormalig Vitesseheld Wilfried Bony leverde Swansea na slechts twee Premier Leagueseizoenen het dubbele van zijn transfersom op (32 miljoen). Wout Weghorst was bij VfL Wolfsburg ruim twee seizoenen de beste Bundesligaspits die niet Lewandowski of Haaland heette. En Graziano Pellè overtuigde dusdanig bij Southampton dat hij daarna een van ’s wereld best betaalde voetballers werd in China.

De eredivisiespitsen die wél de verwachtingen inlosten bij hun volgende club, hebben gemeen dat hun overstap qua speelniveau niet al te groot was. Instappen in de middenmoot van een topcompetitie lijkt geen al te gek idee.

De eerste periode van Haller in Duitsland was ronduit succesvol.. Beeld EPA

Waar Sébastien Haller zich aan kan vastklampen bij een overstap naar Dortmund, is dat hij al eerder een succesvolle overstap naar de Bundesliga heeft gemaakt. In twee seizoenen bij Eintracht Frankfurt verviervoudigde zijn transferwaarde (van 12 naar 50 miljoen euro). Bij een eventuele tweede periode op de Duitse velden mag hij aantonen dat de eredivisie nog steeds topspitsen kan afleveren.

