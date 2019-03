Eredivisie doet goede zaken op coëfficiëntenlijst dankzij Ajax

De Amsterdammers pakken daardoor twee punten voor deze lijst en de eredivisie krijgt door de plaatsing van Ajax voor de kwartfinales ook nog een bonuspunt.



Het betekent dat Nederland momenteel weer de elfde plek op de UEFA-lijst bezet en die terug heeft gepakt van Oostenrijk, dat alleen Red Bull Salzburg nog als ijzer in het vuur heeft.



Die ploeg speelt donderdag tegen SSC Napoli (eerst uit) om een plek in de kwartfinales van de Europa League. Worden de Oostenrijkers uitgeschakeld, dan is de kans zeer groot dat Nederland de elfde plek op de UEFA-lijst behoudt.



Groepsfase Champions League

Die positie op de UEFA-lijst geeft de eredivisiekampioen van 2020 voor 99% zeker recht op een directe plek in de groepsfase van de Champions League. Ook de bekerwinnaar is verzekerd van een directe plek in de groepsfase van een Europees toernooi, namelijk in de Europa League.



Nederland heeft nu 31.233 punten voor de UEFA-lijst en Oostenrijk 30.850. Ajax kan in de kwartfinales van de Champions League uiteraard ook nog punten pakken.