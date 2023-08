‘Er zit nog steeds heel veel twijfel in dit Ajax’

Presentator Menno Pot is enthousiast over technisch directeur Sven Mislintat (‘hij heeft bij al zijn aankopen een goed doortimmerd verhaal’), maar ziet met Paroolverslaggever Dick Sintenie en Ajax Showtimeredacteur Bademba Barrie natuurlijk ook dat Ajax de vruchten van dat aankoopbeleid nog niet echt kan plukken.

De komst van de zondag aangekondigde Kroaat Josip Sutalo moet nog formeel worden afgerond, de Engelse aanvaller Chuba Akpom wacht nog op een werkvergunning, de Deen Anton Gaaei zat in Rotterdam nog op de tribune en ook de komst van linksachter Gaston Ávila is nog niet helemaal afgerond.

Ajax moet het nog even doen met wat het heeft. “Mede daardoor zit er nog altijd heel veel twijfel in dit Ajax,” zegt Sintenie. “Hato staat achterin veel in zijn eentje te doen. Dat is niet goed, hij is pas zeventien. Met Sutalo moet de achterhoede steviger worden. De backs gaan daardoor ook twijfelen: opkomen of blijven hangen? Twijfel is funest voor het spel.”

Dat legt extra druk op de uitwedstrijd tegen het Bulgaarse Loedogorets van donderdag, in de play-off voor de Europa League. “Dat wordt toch wel spannend,” zegt Sintenie. Volgende week wordt in Branie op het duel teruggeblikt.

