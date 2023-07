Er was veel om tevreden over te zijn tijdens Ajax-Sjachtar

Mohammed Kudus was een van de beste Ajaxspelers tijdens het duel met Sjachtar. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Benjamin Tahirovic maakte dinsdagmiddag zijn debuut voor Ajax. De 20-jarige Bosniër vormde een duo op het middenveld met die andere nieuwkomer, Branco van den Boomen. Wat opvalt is de lengte van beide spelers: 1.92 om 1.88 meter. Ajax kwam die centimeters vorig seizoen vrij vaak tekort, vooral bij corners en vrije trappen.

Tahirovic maakte een degelijke indruk tijdens zijn eerste optreden. Van den Boomen, die ook al meedeed tegen FC Den Bosch, toonde zich wat brutaler. Vooral van zijn passing over grotere afstand gaat Ajax een hoop plezier beleven. Tegen Sjachtar verlegde de van FC Toulouse afkomstige linkshalf het spel voor rust een aantal keer snel van flank.

Hij vond rechtsbuiten Mohammed Kudus, die het op zijn heupen had op het trainingsveld van sportpark De Toekomst. De Ghanees maakte twee goals en raakte nog eenmaal de paal. Vooral zijn tweede treffer was fraai. Jorrel Hato zette de aanval op, waarna Steven Bergwijn met een fijne pass Kudus bereikte. Die werkte van dichtbij simpel af.

In Kudus, Hato en Bergwijn had Ajax zijn beste spelers. De ploeg begon nog wat onwennig, maar schudde de Oekraïense deelnemer aan de Champions League snel van zich af. De passing van Hato van achteruit deed denken aan die van Daley Blind – hij sloeg geregeld een linie over, wat het aanvalsspel ten goede kwam. Bergwijn was dreigend vanaf de flank, waar Dusan Tadic geen concurrent meer voor hem is. De Oranje-international maakte de 2-0, nadat Kudus eerder vanaf de penaltystip de score had geopend.

Bergwijn profiteerde van het storende werk van Tahirovic en Davy Klaassen rond het strafschopgebied van Sjachtar Donetsk. Na een snelle combinatie tussen Van den Boomen en Kudus maakte het overstapje van Christian Rasmussen de weg vrij voor Bergwijn, die hard raak schoot.

Tweede helft

In de tweede helft liet trainer Maurice Steijn – hij kon niet beschikken over Steven Berghuis – drie spelers staan: Hato, Van den Boomen en Klaassen. Onder anderen Calvin Bassey, Owen Wijndal, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Mohamed Daramy maakten hun opwachting. De Deense Daramy gaat voor een nieuwe kans bij Ajax. De snelle aanvaller werd twee jaar geleden door technisch directeur Marc Overmars voor 13 miljoen euro gehaald van FC Kopenhagen. Maar voor de Deens international met roots in Sierra Leone was de overstap te groot. Hij kwam nauwelijks aan de bak. Toenmalig trainer Erik ten Hag legde uit waar het aan schortte bij de linksbuiten: “Daramy slaagt erin met zijn snelheid om in kansrijke posities te komen of om die te creëren, nu moet hij in die situaties nog het overzicht houden.”

Ajax verhuurde Daramy afgelopen seizoen aan zijn oude club Kopenhagen, waar hij zijn vorm hervond. Dit seizoen wil hij slagen in Amsterdam. Hij speelde dinsdag als rechtsbuiten. Op links kregen Bergwijn en talent Mika Godts de voorkeur.

Daramy is in Denemarken geen verfijndere voetballer geworden, zo werd duidelijk. Hij moet het van zijn opportunisme hebben en daarvoor is ruimte nodig. Het spelniveau was na rust sowieso niet om over naar huis te schrijven, al kreeg Taylor nog twee opgelegde kansen om de score op te voeren. En invaller Calvin Bassey had weer een moment van verstandsverbijstering, maar die fout bleef zonder gevolgen.

Zo won Steijn zijn eerste wedstrijd als Ajaxtrainer. En er was eigenlijk best veel om tevreden over te zijn, zo vroeg in de voorbereiding.

Opstelling Ajax eerste helft: Gorter; Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine; Tahirović, Van den Boomen, Klaassen; Kudus Rasmussen, Bergwijn

Tweede helft: Pasveer, Gooijer, Bassey, Hato (62. Milanovic), Wijndal, Van den Boomen (62. Vos), Taylor, Klaassen (62. Hlynsson), Daramy, Brobbey, Godts.

Beluister onze Ajaxpodcast Branie: