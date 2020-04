Er was er een jarig: Johan Cruijff in hoogtepunten

Johan Cruijff in 1982, tijdens een wedstrijd tegen NEC. Beeld ANP

Vooropgesteld: dit lijstje is pijnlijk incompleet. Johan Cruijff, hét gezicht van het totaalvoetbal van de jaren zeventig. De man die Ajax op de kaart hielp zetten, die FC Barcelona coachte naar de eerste Champions League-winst. Zijn carrière is niet in een lijstje te vatten. Toch doen we een poging, ter ere van zijn verjaardag.

Het prille begin

Het heeft iets magisch. Een jonge Johan Cruijff die een balletje hooghoudt. De Akkerstraat in Betondorp, nummer 32. Hij pingelt een beetje, poort een vriendje. Zo simpel kan het zijn.

Een jonge Johan in Betondorp. Is dit uw favoriete moment van Johan #Cruijff? Stem via: https://t.co/ZxKuznVWmF pic.twitter.com/FZT1uDhqlJ — NOS Sport (@NOSsport) 25 maart 2016

Debuutscoren

Op 15 november 1964 is het zover: Johan Cruijff maakt zijn officiële debuut in het eerste elftal van Ajax. Inmiddels is het traditie in Amsterdam, maar Cruijff deed het al veel eerder: scoren bij zijn debuut. De aanvaller maakt de enige goal in het verloren uitduel tegen het Groningse GVAV: 3-1.

Twee jaar later debuteert Cruijff bij Oranje, en opnieuw vindt hij het net. Op 7 september 1966 maakt Cruijff één van de twee goals tegen Hongarije, in een duel dat eindigt in 2-2. Tijdens zijn tweede interland, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechoslowakije, pakt Cruijff overigens rood. Daarmee gaat de Amsterdammer direct de geschiedenisboeken in: het is de eerste rode kaart van een Oranjespeler ooit.

De goal tegen FC Den Haag

Goed, een echte mijlpaal is het niet, maar mooi is-ie wel: het doelpunt van Cruijff tegen, toen nog, FC Den Haag. Doelman Ton Thie stond op 2 januari 1972 iets te ver voor zijn lijn. Dat heeft hij geweten.

On this day in 1972, Johan scored this wonderful goal against FC Den Haag. 💫 #CruyffLegacy



🎥 @afcajax pic.twitter.com/UZFO8iuQ4V — Johan Cruyff (@JohanCruyff) 2 januari 2019

Twee goals in de finale

Nadat Ajax een jaar eerder Panathinaikos in de finale versloeg, mag de ploeg op 31 mei 1972 opnieuw aantreden in de finale van de Europa Cup I. Het wordt de wedstrijd van Cruijff. De aanvaller scoort tweemaal, waarvan een keer met het hoofd. De beker gaat naar Amsterdam, net als het seizoen erna.

De terugkeer

We maken een sprong in de tijd. Na drie gewonnen Europa Cup I-finales volgt Cruijff zijn oud-trainer Rinus Michels naar Barcelona. Hoewel hij er ‘maar’ één landstitel wint, verovert Cruijff de harten van de Catalanen. Daarna volgen uitstapjes naar de Verenigde Staten, het Spaanse Levante en een technische functie bij Ajax.

Maar in december 1981 keert Cruijff terug op het veld van De Meer. En hoe. Op 6 december ziet een bomvol stadion hoe Cruijff een van zijn allermooiste doelpunten ooit maakt. Met een sierlijke beweging omspeelt hij een tegenstander, om de bal vervolgens over de aan de grond genagelde doelman te lobben. “Een weergaloze boogbal.” Het is om stil van te worden.

Ook als trainer (en analyticus) onnavolgbaar

Cruijff is voor zijn tegenstanders ongrijpbaar. Alsof hij ogen in zijn achterhoofd heeft en net iets meer ziet dan de andere 21 spelers op het veld, zo speelt hij.

Maar ook als coach is Cruijff onnavolgbaar. Zo legt hij bij het programma Barend & Van Dorp het tactische systeem de ruit uit op, inderdaad, onnavolgbare wijze.

We waarschuwden al: het lijstje is incompleet. Er valt nog zo veel meer te benoemen. Cruijffs goals in het shirt van Barcelona, zijn ettelijke doelpunten en assists bij Oranje, en - hoe pijnlijk ook - zijn kampioenschap in het shirt van Feyenoord.

Voor wie er geen genoeg van kan krijgen, hier nog een aantal compilaties van Johan Cruijff, de man die het Nederlandse voetbal voorgoed veranderde.