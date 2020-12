Er is weinig veranderd, ADO bungelt nog steeds onderaan

David Neres scoort de 0-2 bij ADO Den Haag, 6 oktober 2019. Beeld VI Images

Hoe eindigde ADO-Ajax vorig seizoen?

In een 2-0 zege voor Ajax, met een vroeg doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar en een late treffer van David Neres. ADO werd gered door corona en de KNVB. De voetbalbond beëindigde het seizoen en wees geen kampioen en geen degradanten aan, terwijl ADO als nummer voorlaatst van de eredivisie op dat moment al met anderhalf been in de eerste divisie stond.

Is de club er iets mee opgeschoten?

Geen steek. ADO staat opnieuw voorlaatste en veel uitzicht op beter is er niet. Een korte samenvatting van de dolende club: er is een Chinese eigenaar, maar die regeert op grote afstand. De zetbazen wisselen elkaar in rap tempo af, net als de commissarissen, adviseurs en trainers. Halverwege vorig seizoen streek de Engelse manager Alan Pardew met een trits weinig getalenteerde voetballers neer in Den Haag. Dit seizoen is trainer Alexander Rankovic al ontslagen. Hij stond niet op goede voet met technisch manager Martin Jol, die nu de scepter zwaait. Jol: “Niemand hoeft naar mij te luisteren, maar het kan slim zijn om het af en toe te doen.”

Martin Jol, die zijn ze bij Ajax ook nog niet vergeten?

Danny en Daley Blind zeker niet. Die eerste gaf er na enige tijd de brui aan als assistent onder trainer Martin Jol. Die tweede werd nooit opgesteld en liet zich verhuren aan FC Groningen. Met Jol kwam het bij Ajax ook niet goed. Met een soort kick-and-rushvoetbal liet hij de ploeg aanvankelijk nog veel scoren en winnen, maar die formule werkte maar kort. Hij sneuvelde als eerste toen Johan Cruijff eind 2010 zijn revolutie aankondigde. Het was geen gelukkig huwelijk tussen Ajax en Hagenaar Martin Jol, die ook zijn broer Cock meenam. Cock Jol moest De Toekomst – de jeugdopleiding – reorganiseren, maar hij ondervond daarbij veel weerstand en sprak in kleine kring ooit de legendarische woorden: “Er zijn hier ook gewoon te veel Ajacieden!”

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Het dramatische verhaal van Ricardo Kishna. Hij raakte op 17 september 2017 in een wedstrijd van ADO tegen zijn oude club Ajax (1-1) zwaar geblesseerd. Hij scheurde de voorste kruisband van zijn knie. Pas eind vorige maand, na meer dan duizend dagen revalideren, keerde de aanvaller terug in het eerste elftal van ADO. Hij viel in tegen Heerenveen (1-1) en was na afloop hevig geëmotioneerd. Zijn hele loopbaan al wordt Kishna achtervolgd door knieblessures. Hij vertelde over depressies en paniekaanvallen die hem hebben geteisterd. “De mensen die dicht bij me staan, hebben me er doorheen gesleept. Het was heel pittig. Ik heb een dochtertje van vier die me nog nooit had zien spelen, dat is ook een drijfveer voor me geweest. Ik ben weer voetballer.”