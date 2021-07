Epke Zonderland uitgeschakeld op de Spelen: ‘Dit voelt net zo knap als wereldtitels en olympisch goud’

Epke Zonderland in actie op het onderdeel rekstok tijdens de kwalificatiewedstrijd turnen mannen op de Olympische Spelen. Beeld ANP

Tijdens zijn oefening was het net zo stil in de hal als negen jaar geleden in Londen. Met dat verschil dat het stadion nu niet ontplofte na zijn afsprong. In het lege Ariake Gymnastics Center in Tokio klapten alleen de leden van de Nederlandse turnploeg na het olympische saluut van Epke Zonderland.

De opluchting spatte van zijn gezicht. Hij had zijn oefening keurig uitgeturnd, de vrees om bij zijn laatste wedstrijd op de Spelen op een onwaardige manier af te gaan, kwam niet uit. Dus was de Fries, kampioen van 2012, nu zowaar tevreden met een score van 13,833. Ook al wist hij direct dat het hem niet in de buurt van de toestelfinale zou brengen.

Moeizame voorbereiding

“Dit voelt net zo knap als de drie wereldtitels of Londen,” zei Zonderland, doelend op zijn uiterst moeizame voorbereiding het afgelopen half jaar. ,,Eigenlijk is het bizar dat ik dit nu kon. Ik sta er zelf van te kijken, geen idee waar ik het vandaan haalde.”

Dat maakte het ook direct wat dubbel. Zonderland vertelde eerder in de week al maanden te kampen met maag- en darmproblemen. Hij heeft te weinig kracht en energie om een oefening van het hoogste niveau te kunnen volhouden. Maar vrijdag voelde hij zich redelijk, en vandaag nog een stukje beter. “Als je die lijn nog twee weken door kan trekken, ben je er. Ik kan ook weer een dip krijgen, dat weet ik heel goed, maar het voelt ook alsof ik net niet op tijd fit ben geraakt. Dat knaagt ook wel weer een beetje.”

Zonderland vertelde zes kilo lichter te zijn dan normaal. ,,En als je uitgaat van drie kilo vet, ben ik dus iets meer verloren dan alleen vet. Misschien was ik op mijn achttiende zo licht. Daarna heb ik er nog wel wat spiertjes bij gekregen.” Dus was het keihard werken bij zijn oefening. ,,Ik was blij dat de oefening überhaupt kon volhouden, maar het ging niet altijd netjes. Met vijf elementen verlies je in totaal wel vijf tienden. Dan gaat het hard. Bij de afsprong heb ik mijn benen even krom om tot stand te komen bij de landing. Knap dat het lukt, maar dat kost ook zeker een tiende. Maar dit was het maximaal haalbare voor vandaag, meer kon mijn lichaam niet.”

Het maximaal haalbare

Er is een kleine kans dat het echte adieu van Zonderland alsnog nog wordt uitgesteld. In oktober staat er een WK op het programma, opnieuw in Japan. “Als de fitheid zich zo doortrekt en ik ben een paar weken verder, kan het zijn dat ik denk: ik plak het er nog aan vast. Ik moet toch aftrainen. Maar die kans acht ik heel klein, misschien één tot vijf procent.

“Maak er maar een procent van, want dat WK kan natuurlijk ook nog worden afgelast. Ik kan goed zeggen: jongens, het is prima. Dit heeft ook al zo veel energie gekost, het was mentaal ook zwaar. Dokter Zonderland zegt ook: pas een beetje op jezelf. Ik heb een hartstikke mooie oefening geturnd op de Olympische Spelen. Dit was een prachtig mooie afsluiter.”