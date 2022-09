Enorme stunt op US Open: Rafael Nadal sneuvelt in achtste finales tegen Frances Tiafou

Tiafou. Beeld AP

Nadal, die het toernooi in New York viermaal op zijn naam schreef, begon matig aan de partij tegen Tiafoe. De 36-jarige Spanjaard verloor de eerste set met 6-4. Hoewel hij de stand in set twee gelijktrok, bleef Nadal worandrtelen. In set vier volgde uiteindelijk de genadeklap. Mede dankzij snoeiharde services en sterke passing bracht hij Nadal, die slordig was, aan het wankelen.

De Spanjaard bleek daar in de laatste set geen stokje voor te kunnen steken. Uitgerekend in de servicegame van Nadal kwam Tiafou op matchpoint, door met 40-0 voor te komen. De Amerikaan verprutste zijn eerste matchpoint, maar zag Nadal de bal het punt daarna in het net slaan. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik kan het niet geloven,” reageerde de Amerikaan. “Ik weet gewoon niet wat hier vanavond is gebeurd.”

Rafael Nadal. Beeld AFP

Tiafou bereikte slechts eenmaal eerder de kwartfinale van een grand slam. De Amerikaanse tennisser, die de 26ste plek op de ATP-ranking bezet, strandde in 2019 bij de laatste acht van de Australian Open. Voor Nadal betekende het zijn eerste nederlaag van het seizoen op grandslamniveau. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en gaf in de halve finales van Wimbledon op met een buikspierblessure.

Nadal hoopte tijdens de laatste grand slam van het jaar zijn voorsprong op concurrent Novak Djokovic te vergroten. De Serviër schreef 21 grand slams op zijn naam. Nadal was in de race om zijn totaal te verhogen naar 23.