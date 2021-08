‘Enorme klap’ voor Hakim Ziyech in zijn seizoen van de waarheid

Chelseaspeler en oud-ajacied Hakim Ziyech loopt geblesseerd van het veld tijdens de Europese Supercup tegen Villarreal. Beeld AFP

Via een speciale inhaler kreeg Hakim Ziyech op het veld van Windsor Park in Belfast woensdagavond tijdens de strijd om de Europese Supercup zuurstof toegediend om de pijn in zijn schouder te verzachten. Het gewricht schoot ogenschijnlijk uit de kom na een botsing met de Argentijnse verdediger Juan Foyth van Villarreal. Twee dagen voor het begin van de Premier League liep zijn missie om te slagen bij Chelsea, dat het prestigeduel won na een strafschoppenreeks, een fikse deuk op.



“Een enorme klap,” noemde Carlton Cole de onfortuinlijke kwetsuur van Ziyech. “Voor hém. Dit doet zijn carrière bij Chelsea geen goed. In mijn beleving moet hij nog beginnen. Hij heeft vorig jaar glimpen van zijn klasse laten zien, maar dit gaat hem zeker een paar weken buitenspel zetten.” De ex-spits vatte in de studio van Sky Sports daarmee een breedgedragen gevoel samen. Ziyech heeft na een debuutjaar getekend door pech geen tijd te verliezen.

Valse start

Zijn transfer van Ajax naar Londen begon met een valse start. Ziyech, overgenomen voor bijna 40 miljoen euro, meldde zich op trainingscomplex Cobham met een enorm gebrek aan ritme. Door de afgelasting van de Eredivisie door de coronapandemie kwam hij ongeveer zes maanden niet in actie. Net toen de international van Marokko zijn draai vond, blesseerde hij zich tijdens de voorbereiding aan zijn knie.

Eenmaal fit liet zijn lichaam hem opnieuw in de steek. Ingescheurde hamstrings, vaak een gevolg van overbelasting, wierpen hem ver terug. Het ontslag van coach Frank Lampard, op wiens voorspraak Chelsea hem aantrok, kon vervolgens op geen slechter moment komen. Onder diens opvolger Thomas Tuchel moest hij lang wachten op een kans in het team, dat uiteindelijk de Champions League zou winnen.

De Duitse oefenmeester herkende in Ziyech een klassespeler, maar kon kiezen uit een palet aan sterren. Uiteindelijk besloot Ziyech zijn debuutseizoen met slechts 23 optredens in de Premier League, waarvan een groot deel als invaller. Het uitgestelde EK bood hem een ideale gelegenheid om alsnog een plek in de basis van Chelsea te bemachtigen. Concurrent Mason Mount sloot pas laat aan bij de selectie.

Gretigheid

De gretigheid van Ziyech om zich te bewijzen tijdens de afwezigheid van de international van Engeland, ging niet ongemerkt voorbij. Met drie doelpunten in een vriendschappelijk duel met Peterborough en twee treffers in de laatste ontmoeting van de voorbereiding tegen Tottenham Hotspur liet hij geen ruimte open voor twijfel. In deze vorm kon Tuchel niet om hem heen.

Zijn optreden in de strijd om de Supercup leek de definitieve bevestiging van zijn doorbraak te geven. Met een fraaie goal na 27 minuten spelen zette hij Chelsea op voorsprong. De manier waarop hij dit vierde, gaf een inkijkje in zijn hoofd. Geen ontspannen lach, zoals hij in zijn tijd bij Ajax deed, maar een verbeten schreeuw van vreugde. Ziyech, die dreigde op het tweede plan terecht te komen, was terug. En dat wilde hij weten.

De schouderblessure, waarvan de ernst nog duidelijk moet worden, werpt hem terug. The Athletic omschreef het persoonlijke drama treffend. “Als hij eenmaal is hersteld, verkeert hij in eenzelfde positie als vorig seizoen, in een bijrol, bezig aan een inhaalrace.” Rio Ferdinand deelde deze analyse: “Heel teleurstellend. Dit is een belangrijk jaar voor Ziyech.”

Een medisch expert bood Ziyech nog een flintertje hoop. In het gunstigste geval mist hij slechts tien dagen. Het zou een opsteker betekenen voor de speler die deze maand juiste hoopte te gaan schitteren tegen Arsenal (22 augustus) en Liverpool (29 augustus), maar nu lijkt hij zich al te moeten gaan richten op de periode na de interlandbreak van begin september.