Enock Mwepu vertelt ontroerend over zijn hartkwaal, die hem dwingt te stoppen met voetbal

Een 9 voor Enock Mwepu

Gisteren kwam Enock Mwepu (24) met een persbericht waaraan hijzelf zo te zien had meegeschreven. Het was persoonlijk en ontroerend. ‘Een jongen uit het stadje Chambishi in Zambia heeft iets te vertellen.’ Op medisch advies moest Enock stoppen met voetballen. De middenvelder werd een maand geleden ziek in een vliegtuig dat hem naar Zambia bracht. De ziekte bleek een erfelijke hartkwaal. Ik moet hem hebben zien voetballen: ofwel bij Salzburg, waarvoor hij 81 wedstrijden speelde, of bij Brighton, dat hem ruim een jaar geleden kocht voor 23 miljoen euro. Nadat Brighton zeven keer achter elkaar niet had gewonnen, maakte Mwepu zijn comeback na een blessure, met een assist en een doelpunt in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Arsenal. Ik denk dat ik die wedstrijd heb gezien, maar ik herinner me hem niet. Gisteren op YouTube het doelpunt opgezocht: fantastisch.

Enock Mwepu. Beeld Getty Images

