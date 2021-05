Enkel Daley Blind net op tijd hersteld voor EK: ‘We hebben de grenzen opgezocht’

Daley Blind en Georginio Wijnaldum tijdens een training van Oranje. Beeld ANP

De EK-selectie van Oranje staat deze vrijdagavond voor het eerst bijna voltallig op het veld. Inclusief Daley Blind, die in Zeist met een glimlach tussen zijn collega’s loopt. Hoe bijzonder het is dat hij hier staat, nog geen twee maanden na zijn enkeloperatie? “Stel dat je als niet-topsporter deze blessure had gekregen, dan moest je zes weken in het gips, minimaal,” zegt Blind. “Ik zit met zes weken nu hier, in een trainingskamp voor een EK. Dat zegt alles.”

Voor aanvang van de training heeft hij verteld over zijn revalidatie. En over de risico’s die zijn genomen. “Verantwoorde risicootjes hoor,’’ zegt de 77-voudig-international. “Maar toch: we hebben de grenzen opgezocht. Het kwartje had ook zo de andere kant op kunnen vallen. In totaal heb ik maar 2,5 á 3 weken in het gips gezeten. Al snel werd duidelijk dat er hoop was om het EK te halen. Voor die kans zijn we vol gegaan. Ik ben nog niet 100 procent fit, maar wel bijna.”

Met revalideren heeft de 31-jarige Blind intussen de nodige ervaring. De afgelopen twee jaar kwam hij zichzelf meerdere keren tegen in het terug knokken na tegenslagen. Zijn hartproblemen staan Nederland nog helder voor de geest. “Vooral mentaal is het zwaar,” zegt hij. “Voor mij persoonlijk, maar ook voor mijn gezin. We hebben twee jonge kinderen thuis en mijn vrouw had er nu met mij een derde kind bij. Je valt weg middenin de mooiste weken van het clubseizoen met Ajax. De titel en de beker voelen wel als mijn prijzen, maar dit was het kampioenschap dat ik het minst heb gevierd. Heel soms denk je ook: waar doe ik het nog voor? Maar dan zegt een stemmetje in je hoofd direct: ‘Maar je wilt toch naar het EK? En laten we ook wel eerlijk zijn: met de voorgeschiedenis van die hartproblemen valt deze enkelblessure nog mee.’’

WK 2014

Vrijdag stapt Blind met Oranje in het vliegtuig naar Portugal. In de Algarve belegt de ploeg een stage van een week. Het worden zeven belangrijke dagen in de korte voorbereiding op het EK. Onder de zon in Lagos moet de speelwijze vorm krijgen en is er tijd voor het smeden van een team. Zeven jaar geleden was Blind er ook bij toen Oranje onder Louis van Gaal in Lagos trainde. Toen op weg naar het WK, waar Nederland tegen alle verwachtingen in brons haalde.

Wat hij er nu van verwacht? In het land is er nog weinig optimisme. “Maar dat was in 2014 ook zo. Mij zegt dat niks. Ik denk dat we fantastische talenten in de groep hebben. In een mix met ervaren jongens. Keihard werken in Portugal, goed systeem neerzetten en dan denk ik dat er niet veel teams graag tegen ons spelen.’’

Destijds in 2014 moesten Van Gaal en zijn staf nog praten als Brugman om spelers te overtuigen dat een 5-3-2 speelwijze zou kunnen werken voor Oranje. Inmiddels speelt menig international het standaard bij zijn club. Maakt het dat nu makkelijker voor Frank de Boer, die ook zo met Oranje wil spelen?

Eigen manier

“Ja en nee,” denkt Blind. “Het wordt internationaal meer gespeeld nu, maar veel trainers vullen het toch op hun eigen manier in. De ene wil altijd doordekken, de andere wil op lijn blijven verdedigen. Dat is zo’n punt waar wij allemaal hetzelfde over moeten denken. Anders werkt het niet.’’

Het smeden van een team moet in Portugal gebeuren zonder de aanvoerder, Virgil van Dijk. “Vervelend natuurlijk, vooral ook voor hemzelf. Hij is een fantastische aanvoerder. Ik snap de vragen over het leiderschap wel. Maar ik denk dat we persoonlijkheden hebben die het op zich kunnen nemen. Zelf zal ik mijn best doen om mijn toernooi-ervaring zoveel mogelijk over te brengen op de jongens voor wie alles nog nieuw is.’’

Eén ding nog over Lagos en 2014: tijdens de trainingen daar oefende Oranje ook op diepteballen die bij tegenstanders achter de verdediging moesten landen. Het was één van de wapens in het 5-3-2 onder Van Gaal. En bij de eerste WK-wedstrijd gaf Blind meteen zo'n pass, waaruit Robin van Persie met zijn duikkopbal scoorde. Was dat opzetje eigenlijk vaak geoefend? “Ik zal eerlijk zeggen: eigenlijk niet,” grinnikt Blind zeven jaar later. “Tegen Spanje was bijna de eerste keer dat ik die pass zo gaf. Het oefenen was er meer op gericht om de bal diep in de hoeken weg te leggen. Zodat Arjen Robben daar dan achteraan kon. Maar tegen Spanje pakte het met Robin wel geweldig uit.’’