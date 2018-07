Engelsen en Zweden zingen elkaar toe in kroegen

Zweedse voetbalfans zijn er ook, maar die zijn in de minderheid. De wedstrijd Engeland-Zweden in de kwartfinale van het WK is om 16.00 uur begonnen en wordt gespeeld in Samara, een miljoenenstad op een kleine 1000 kilometer van Moskou.



Onder meer in een kroeg op het Thorbeckeplein bij het Rembrandtplein zijn veel fans samengekomen. "Voor de wedstrijd zongen de supporters tegen elkaar in en dat was best leuk om te horen'', aldus een 'oorgetuige'. De terrassen waar de schermen staan opgesteld zijn speciaal voor de voetbalfans afgeschermd.