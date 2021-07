Engeland staat eindelijk in finale van Europees kampioenschap

Engelse spelers vieren de winst. Beeld EPA

Harry Kane werd de held van het land, met het nodige fortuin. Na 104 minuten mocht de aanvoerder een strafschop nemen, toegekend door scheidsrechter Danny Makkelie na een overtreding op Raheem Sterling. Kane miste, maar na de redding van doelman Kasper Schmeichel kreeg de spits de bal nogmaals voor zijn voeten en scoorde hij in de rebound.

Voor de Denen kwam daarmee een einde aan een onwaarschijnlijk avontuur. In hun eerste wedstrijd op de titelstrijd kreeg hun spelverdeler Christian Eriksen een hartstilstand en ontsnapte aan de dood. Ternauwernood voorkwam de formatie van bondscoach Kasper Hjulmand vervolgens uitschakeling in de groepsfase. Onder het motto ‘one team, one dream’ knokte de underdog zich vervolgens naar de laatste vier. Ze zullen ongetwijfeld in eigen land als helden worden onthaald.

Verrassend kwamen de Denen op voorsprong. Na een half uur schoot Mikkel Damsgaard de bal bijzonder fraai uit een vrije schop achter Jordan Pickford, die niet zijn beste wedstrijd keepte. Twee keer eerder al had de doelman van Everton de tegenstander in stelling gebracht met slecht uitverdedigen. Aan de andere kant was het pas de eerste keer dat Pickford op het toernooi werd gepasseerd.

Engeland kwam terug, zij het met enig fortuin. In een poging een doelpunt van Raheem Sterling te voorkomen werkte de Deense aanvoerder Simon Kjær de bal achter zijn eigen doelman Kasper Schmeichel. De voorzet kwam van Bukayo Saka, terug in het elftal nadat hij het vorige duel met een lichte blessure had gemist.

In de tweede helft waren de Engelsen beter, al deden zich aan beide kanten kansen voor. Bij de Denen waren er twee aardige pogingen van oud-Ajacied Kasper Dolberg. Aan de Engelse zijde zorgde vooral Harry Maguire voor gevaar in de lucht, maar hij vond steeds Schmeichel op zijn weg.