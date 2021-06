Engeland-Duitsland: grote rivaliteit met vaak dezelfde winnaar

Engeland won in de groepsfase dankzij Raheem Sterling met 1-0 van de Tsjechen. Beeld EPA

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Pas in 1930 speelden Engeland en Duitsland voor het eerst tegen elkaar. Op 10 mei werd het in Berlijn in het Deutsches Stadion 3-3. Richard Hofmann, bijnaam König Richard, befaamd om zijn verwoestende schoten met links én rechts, scoorde alle Duitse doelpunten. En dat met één oor, het andere verloor de speler van Dresdner SC bij een auto-ongeluk eerder dat jaar, nadat hij carnaval had gevierd. De landen vochten legendarische WK-duels uit, waarvan de WK-finale van 1966 de beroemdste is. Befaamd is ook de kwartfinale op het WK van Mexico, 3-2 voor West-Duitsland, en natuurlijk de halve finale op het WK van 1990. De tranen van Paul Gascoigne toen hij een gele kaart kreeg, wat betekende dat hij een eventuele finale zou missen. Duitsland ging uiteindelijk naar die finale, na strafschoppen.

Welk van de twee landen heeft de rijkste (EK-)historie?

Duitsland! Drie keer Europees kampioen (1972, 1980, 1996) en vier keer wereldkampioen (1954, 1974, 1990, 2014). Engeland werd één keer wereldkampioen, in 1966. Dan wel weer tegen West-Duitsland. Nog altijd wordt er gepraat over het controversieelste WK-doelpunt aller tijden. Stuitte het schot van Geoff Hurst, de 3-2, nu wel of niet over de lijn? Duitsland verloor trouwens ook vier WK-finales en drie EK-finales. Engeland haalde na 1966 nooit meer een finale.

Op wie moeten we ons geld zetten?

Engeland won zonder veel heisa groep D. Duitsland had in groep F veel meer problemen en plaatste zich tegen Hongarije pas een paar minuten voor tijd voor de achtste finale. Inderdaad, een cliché. Vlak Duitsland nooit uit. Cliché drie: het zijn toernooivoetballers. Ik zet mijn geld op de Duitsers.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

De Engelse spits Harry Kane hebben we nog niet gezien dit toernooi. Misschien staat hij nu op, omdat het moet. Of is dit het moment voor jonkies als Mount, Bellingham, Sako en Sancho? Let bij de Duitsers maar op allemaal, dat is nu echt team, die Mannschaft.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

Kijk nog eens naar het filmpje van het doelpunt dat Frank Lampard scoorde tegen Duitsland in de achtste finale op het WK van 2010. Zuiver doelpunt, toch? Iedereen zag dat de bal via onderkant lat zeker een halve meter achter de lijn op het gras kwam, waarna de bal weer via de lat op de lijn stuitte, Neuer de bal pakte en snel het spel hervatte. 2-2, toch? Iedereen had het gezien, behalve de scheidsrechter en zijn assistent. De VAR bestond nog niet. Géén doelpunt dus. De Duitsers zagen het als genoegdoening voor de spookgoal op Wembley in 1966, de Engelsen voelden zich bestolen. En terecht. O ja, Duitsland won de wedstrijd met 4-1.