Elke liefhebber ziet dat Mats Wieffer beter is dan Quinten Timber, maar ja, die transfersom

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Mats Wieffer

Op 31 mei 2022 schreef ik hier over Mats Wieffer dat hij ‘een Eredivisie-speler bij uitstek’ was en dat Excelsior hem niet zou kunnen behouden. Dat de uitblinker in twee wedstrijden bij Feyenoord zo lang verborgen bleef, lag aan de aankoopsom van Timber. Elke liefhebber ziet dat Wieffer beter is, maar hé, acht miljoen. En elke liefhebber weet hoe trainers denken. Of had Wieffer ook zonder de blessure van Timber een basisplaats veroverd? Hoogstens bij een verkoop van Kökcü. De vergelijking met Fitz-Jim ligt voor de hand. Viel goed in tegen NEC, speelde uitstekend tegen Den Bosch, maar zat tegen Twente gewoon weer op de bank. Tuurlijk. We weten immers allemaal hoe trainers denken? De combinatie Kökcü-Wieffer is gevonden goud, achttien karaats balans. Niet alleen heeft Wieffer inzicht, weet hij waar te lopen, maar hij verovert meer ballen dan Zerrouki.

Mats Wieffer in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Beeld Pro Shots/Kay Int Veen

Luister onze Ajaxpodcast Branie