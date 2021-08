Elke dag wint Roglic wel iets

Adam Yates komt in het wiel van Primoz Roglic over de finish. Van zijn plan om tijd terug te pakken is door de tegenwind niets terechtgekomen. Beeld Stuart Franklin/Getty Images

De beklimming van de Picón Blanco is pas ­halverwege als het spel ‘Wie van de Drie’ om het kopmanschap bij Ineos al een eerste verliezer kent. Deze Vuelta is de Britste miljoenenploeg, net als in de Tour de France, met meerdere kopmannen gestart. Na drie weken door Frankrijk was Richard Carapaz in juli de enige van het sterrenensemble die overeind bleef. Nu is hij in de eerste bergetappe de eerste die het onderspit delft. Na zijn derde plek in de Tour en goud in de olympische wegrit blijkt de topvorm van de 28-jarige Ecuadoraan een uiterste houdbaarheidsdatum te hebben.

Zo ziet Vueltatitelverdediger Primoz Roglic op weg naar de top op bijna 1500 meter hoogte een eerste concurrent in een Ineosshirt wegvallen. Carapaz verliest een minuut en staat in het klassement al op bijna het dubbele. En laat hij nou de enige uit de Vueltaploeg van Ineos zijn die weet hoe het is om Roglic over drie weken te verslaan en zelf te winnen. Carapaz deed het in de Giro van 2019.

Heilloze onderneming

Na drie dagen Vuelta heeft Ineos voorin nog over Adam Yates en Egan Bernal. Yates heeft zich specifiek op deze ronde gericht, maar zat in de finale van de tweede etappe achter een ­valpartij en verloor zo iets meer dan een halve minuut. Op weg naar de finish op Picón Blanco heeft hij het plan om tijd terug te pakken, maar met een stevige tegenwind merkt de Brit dat aanvallen een heilloze onderneming is. Zo heeft ook Yates (29) na drie dagen al een achterstand op Roglic, een kleine minuut.

Bernal zal deze Vuelta antwoord krijgen op de vraag of hij het niveau van Roglic kan evenaren. De Tourwinnaar van 2019 schreef dit jaar de ­Giro op zijn naam en jaagt in Spanje op zijn trilogie. Eindwinst in de Vuelta zou van de 24-jarige Colombiaan de achtste – en tegelijk de jongste – renner maken die alle drie de grote ronden weet te winnen. Maar Bernal (en ook Yates) zal bergop moeten aanvallen om Roglic in de verdrukking te brengen.

Ballast

De kopman van Jumbo-Visma deelde op de ­openingsdag al een eerste tik uit. In de tijdrit van ruim 7 kilometer zette hij de Ineoskop­mannen op 20 seconden achterstand, of meer. Bernal, die 27 tellen verloor, gaf daags voor de Vueltastart al aan dat hij in de afsluitende tijdrit van bijna 34 kilometer ook rekening houdt met tijdverlies.

Jumbo-Visma komt de eerste bergrit, die wordt gewonnen door de Est Rein Taaramäe, overigens ook niet ongeschonden door. Steven Kruijswijk en Sepp Kuss komen bijna twee minuten na hun kopman over de streep. Het maakt dat Roglic er de komende weken alleen voor staat in het klassementsgevecht tegen Ineos en ook tegen het drietal van Movistar: Enric Mas, Alejandro Valverde en Miguel Ángel López.

Maar na een typische Vuelta-driedaagse met een korte tijdrit, een sprintetappe en een bergrit heeft de 31-jarige Sloveen de eerste verschillen gemaakt. En is hij verlost van de ballast van de rode leiderstrui, die nu om de schouders van Taaramäe hangt, zoals het controleren van de wedstrijd en de plichtplegingen voor en na de etappes.

“Als Primoz de trui had willen verdedigen, had hij het gedaan. Maar hij was het ermee eens dat we blij zouden zijn als we de trui weg konden geven,” zegt ploegleider Grischa Niermann na de finish. “We staan precies waar we willen staan.”