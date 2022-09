Eliud Kipchoge verbetert in Berlijn wereldrecord op marathon

De 37-jarige Kipchoge verbeterde de oude toptijd met precies een halve minuut. Beeld AP

De oude toptijd stond ook al op naam van Kipchoge, die in 2018 in Berlijn een tijd liep van 2.01.39. Het jaar daarop presteerde hij het om op een afgezet parcours in Wenen als eerste mens een marathon onder de 2 uur te lopen. Met hulp van een grote groep gangmakers kwam hij uit op 1.59.40. Die tijd werd alleen niet erkend als wereldrecord.

Kipchoge werd op de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter aanvankelijk begeleid door enkele ‘hazen’, maar liep vanaf kilometer 25 alleen. De marathonlegende had al wel een vermoeden dat het in Berlijn tot een toptijd zou komen. Na 15 kilometer lag hij zelfs op schema voor een tijd onder de 2 uur.

Voorspelling

“Ik denk wel dat ik een heel goede race kan lopen, en misschien wordt het wel mijn beste ooit, maar ik zal hier niet onder de 2 uur lopen,” voorspelde Kipchoge een week geleden. Zijn landgenoot Mark Korir finishte in Berlijn als tweede in 2.05.58, de Ethiopiër Tadu Abate werd derde in 2.06.28.

Kipchoge heeft nu vijftien van de zeventien marathons waarin hij aan de start stond, gewonnen. Daartoe behoren de olympische marathons van Rio (2016) en Tokio (2021). Hij heeft zijn zinnen gezet op nieuw olympisch succes in Parijs 2024. Daarmee zou hij de eerste atleet worden die drie keer de marathon wint op de Spelen.

De Keniaan schreef in 2014 de marathon van Rotterdam op zijn naam en in 2021 won hij de speciale kwalificatiemarathon voor de Olympische Spelen van Tokio op vliegbasis Twente.