El Hamdaoui haalt oud-speler De Dijk naar Marokko

Voetbal

Abderrahim Loukili heeft een contract getekend bij Al Hoceima, de Marokaanse club waar oud-Ajacied Mounir El Hamdaoui technisch directeur is. De twintigjarige aanvaller kwam vorig seizoen voor de winterstop uit voor De Dijk. Loukili keerde echter, mede door het vertrek van geldschieter Heino Braspenning bij de toen nog tweede divisionist uit Amsterdam-Noord, al na een half jaar terug bij zijn oude club FC Lienden.



Basketbal

Het 3x3 basketbalteam Amsterdam is tijdens de Prague Masters al in de kwartfinales uitgeschakeld. De ploeg bestaande uit Sjoerd van Vilsteren en de Amsterdammers Jesper Jobse, Dimeo van der Horst en Aron Royé verloor tijdens het toernooi van de 3x3 World Tour van Rusland.



Nederland was in Praag als vierde geplaatst. Het viertal won als het Nederlands team in juni Manilla nog voor de tweede keer op rij zilver op het WK. Basketbal 3x3 is een sport die over twee jaar debuteert op de Olympische Spelen van Tokio. Drie spelers van elk team staan in het veld en gebruiken één basket.



Handbal

Jeugdinternational Maxime Drent lijkt eerder dan verwacht te kunnen spelen voor landskampioen VOC. Het negentienjarige talent tekende vorige maand een contract bij de club uit Amsterdam-Noord, maar ze liep een week later tijdens het WK onder twintig jaar in het Hongaarse Debrecen een op het oog zware knieblessure op.



Drent, die vorig seizoen uitkwam voor het Limburgse V en L, deed afgelopen week tijdens de eerste training van het seizoen van VOC echter al oefeningen mee. Ze hoopt zelfs fit te zijn voor de wedstrijd om de supercup tegen Quintus op 25 augustus.



Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates verloren zaterdag met 4-1 thuis van HCAW. De ploeg van coach Charles Urbanus herstelde zich zondag meteen van die nederlaag. Pirates won in Bussum met 7-0.



De Amsterdammers blijven door de zege tweede in de hoofdklasse. Het verschil met koploper Neptunus uit Rotterdam is met zes duels te gaan drie punten. Pirates en Neptunus spelen nog drie keer tegen elkaar.