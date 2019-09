EK zaalvoetbal 2022 komt naar Nederland

Hoe de Ziggo Dome eruit zal zien als zaalvoetbalstadion bij het EK in 2022.

Begin juni bracht de KNVB een bid uit om het Europees Kampioenschap zaalvoetbal in 2022 naar Nederland te halen. Met het binnenhalen van het EK 2022 laat Nederland de andere kandidaten Frankrijk, Portugal, Bosnië-Herzegovina, Kazachstan en Litouwen achter zich. Het is de eerste keer sinds het WK 1989 in Ahoy dat het eindtoernooi zaalvoetbal in Nederland wordt gehouden.

Het EK 2022 wordt georganiseerd van 19 januari tot en met 6 februari 2022 in de Ziggo Dome en de MartiniPlaza in Groningen. De concerthal zal tijdens het EK omgebouwd worden naar een zaalvoetbalstadion en moet plaats gaan bieden aan 11.000 toeschouwers. In de MartiniPlaza passen 4.000 toeschouwers. Nog niet eerder werden er in Nederland zaalvoetbalwedstrijden voor zoveel toeschouwers gespeeld.

Grootste zaalvoetbaltoernooi ooit

Het toernooi wordt het grootste zaalvoetbal EK ooit. In 2022 doen er namelijk voor het eerst zestien landen (voorheen twaalf) mee aan het Europese eindtoernooi. Dit houdt in dat er 32 EK-wedstrijden gespeeld worden. In de Ziggo Dome worden twintig wedstrijden gespeeld, in de MartiniPlaza twaalf. Met het binnenhalen van het EK zaalvoetbal wil de KNVB de zaalvoetbalsport in Nederland een impuls geven.

Amsterdamse zaalvoetballer Mohamed Attaibi is het gezicht van het gewonnen bid voor het EK zaalvoetbal in 2022. Beeld Marc Driessen

Gezicht van het Nederlandse bid is de 31-jarige Amsterdamse zaalvoetballer Mohamed Attaibi. Als jeugdspeler werd hij bekend in de sportdocumentaire Daar hoorden zij engelen zingen rondom het honderdjarig bestaan van Ajax in 2000. Attaibi werd te licht bevonden en weggestuurd door Ajax waar hij in een team speelde met Jeremain Lens, Gregory van der Wiel en Nordin Amrabat. Inmiddels is Attaibi veelvoudig zaalvoetbalinternational en behoorde hij volgens de Uefa in 2012 bij de beste twaalf zaalvoetballers van Europa.

In een eerder interview vertelde Attaibi: “Voor mij als Amsterdammer is het een jongensdroom. Als kleine jongen wilde ik graag in de Arena spelen, nu zou ik ernaast in een vol stadion kunnen spelen. Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk.”