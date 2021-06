EK-blog | Oranje compleet op voorlaatste training voor duel met Oekraïne

Op het Europees kampioenschap speelt Nederland vanaf 11 juni groepswedstrijden tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. In dit EK-blog is alles over dit EK te lezen: van de Amsterdamse fan tot het doelpunt van Frenkie de Jong en van alle uitslagen tot achtergronden bij de wedstrijden.