Eitings transferwaarde is 2 miljoen, die van Taylor 14 miljoen: wie zou je liever in je team hebben?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten.

Een 8 voor Carel Eiting

Ajax-Volendam begon voor mij dinsdagmiddag om een uur of drie. Ik kwam naar buiten bij de fysio, liep naar mijn auto en zag Carel Eiting uit de zijne stappen. Iemand anders haalde een sporttas uit de achterbak en het duo liep naar de ingang. Ik dacht: Eiting geblesseerd, dat zou goed nieuws zijn. Zo diep was Ajax gezonken dat ik serieus dacht dat de afwezigheid van Eiting, weliswaar de beste speler van Volendam, zo niet veel te goed voor die club, een boost voor Ajax zou kunnen betekenen. Eitings transferwaarde is volgens de specialistensite Transfermarkt twee miljoen euro, die van Taylor veertien miljoen. Eerlijk zeggen: wie zou je liever in je team hebben?

De wedstrijd was nog niet begonnen, laat staan dat we wisten hoe hij zou aflopen, toen ik voor het eerst het ridicule zag van het slot van de warming-up van Tadic. De andere spelers zijn naar binnen, er wordt een liedje gestart, Freed from Desire van Gala, en alleen Tadic staat nog op het veld. Hij heeft een bal aan de voet en maakt een paar schijnbewegingen. Hij probeert de penaltystip in de luren te leggen en passeert het kalk. Daarna schiet hij de bal in het lege doel. Het publiek zingt ‘Tadic on fire’. Tadic herhaalt het ritueel. Zonder haperen passeert hij opnieuw de penaltystip en schiet hij de bal in het lege doel. De ironie wil, zo bleek tijdens de wedstrijd, dat het passeren van de penaltystip inmiddels als hoogstandje kan worden beschouwd. Zelfs een back van Volendam is te hoog gegrepen, of het nu links of rechts is. Het is tragisch om te zien dat Tadic, van oorsprong een geweldige speler met een linker die zijn weerga niet kende, is verworden tot een cafévoetballer die een leeg doel nodig heeft om een bal erin te krijgen. Het ontbrak er nog maar aan dat hij juichend wegliep. Nog tragischer is het om te moeten constateren dat Carel Eiting een vrije trap kan nemen die niet één voetballer van Ajax paraat heeft in zijn linkervoet. Het beste dat de gemiddelde Ajaxspeler tegen Volendam te bieden had, was niet struikelen over de bal.

Een 8 voor Yukinari Sugawara

Eerder heb ik hier weleens geërgerde uitspraken gedaan over Sugawara. Ik denk dat ik de term ‘kip zonder kop’ niet heb gebruikt, maar de strekking was het wel. Dit seizoen heeft de rechtsback drie keer gescoord; hij heeft zes assists op zijn naam. Hij is een uitstekende aankoop gebleken. De scouts van AZ hadden het goed gezien. Met Kerkez op links en de Japanner op rechts beschikt AZ over de twee beste backs van de eredivisie. Zo sluipen ze naar de titel, in alle stilte. Bij Feyenoord is het nooit stil, dus in Rotterdam gaat straks de druk meespelen. Bij AZ is het zo stil dat je de eeuwige Noord-Hollandse wind er niet eens meer hoort suizen.

Yukinari Sugawara. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Een 9 voor Max Huiberts

Huiberts is de beste TD van Nederland. Wat de veiligheid op de werkvloer betreft, kan geen omgeving tippen aan die van AZ. Zijn beste vriend Michel Doesburg werkt al bij Ajax. De vraag is nu: is Huiberts rijk? Hecht hij aan geld? Dat laatste is namelijk het enige argument waarmee Ajax hout kan snijden. Op zich is dat treurig genoeg.

Max Huiberts (midden). Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

Beeld Artur Krynicki

