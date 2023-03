Eindelijk kunnen ook vrouwen dromen van voetballen in de Arena

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Kay-lee de Sanders

Op Instagram plaatste de centrale verdediger van Ajax, De Sanders, twee foto’s. Op de eerste loopt zij als kind aan de hand van iemand in wie ik Wesley Sneijder meen te herkennen het veld op. Haar functie was niet meer dan dat. Op de tweede is zij zelf de eerste-elftalspeler en houdt zij een kind bij de hand bij het betreden van het veld. Als tekst zette ze erbij: ‘Hello little you, you made it.’ Dat dit me zo ontroerde, kan deels aan de griepaanval liggen waartegen ik me verzet, maar het is ook een gedeelde emotie met alle volwassen vrouwen die ik ken voor wie Ajax-Feyenoord op zaterdagmiddag met 30.000 mensen op de tribune zo’n mijlpaal was. Toen die vrouwen klein waren, konden zij niet dromen van voetballen in de Arena. Vanaf nu is het een optie.

Kay-Lee de Sanders (25). Beeld Remko Kool/Pro Shots

Luister onze Ajaxpodcast Branie