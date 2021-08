Eindelijk heeft oud-Ajacied Ramiz Zerrouki de wind in de rug

Ramiz Zerrouki: ‘FC Twente is voor mij de ideale omgeving om me verder te ontwikkelen.' Beeld Pro Shots / Ron Jonker

FC Twente heeft zich behoorlijk geroerd op de spelersmarkt deze zomer. Met keeper Lars Unnerstall, middenvelder Michel Vlap, spits Ricky van Wolfswinkel en verdedigers Robin Pröpper en Giovanni Troupée zijn in alle linies veranderingen aangebracht.

De laatste aankoop is Denilho Cleonise, overgekomen van Genoa FC. De 19-jarige vleugelspeler voetbalde drie jaar voor de Italiaanse club, die hem had weggeplukt uit de jeugdopleiding van Ajax. Cleonise werd in november 2019 op zijn zeventiende de jongste Nederlander ooit in de Serie A, maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan vijf duels op het hoogste niveau. “Het was een periode vol ups en downs, maar alles bij elkaar is het een goede tijd geweest in Italië.”

Het wemelt van de voormalige (jeugd)spelers van Ajax in de eredivisie. Bij FC Twente zijn het er nu zeven. Ramiz Zerrouki is een van hen. Hij was zeventien toen hij de deur van sportpark De Toekomst achter zich dichttrok. Hij streek neer bij FC Twente, bij een gastgezin in Haaksbergen. Zerrouki: “De eerste keer dat ik daar ’s ochtends wakker werd, hoorde ik een geluid dat ik niet kon plaatsen: dat bleken de duiven op het dak te zijn.”

Uitzichtloze situatie

Zerrouki heeft naar eigen zeggen veel te danken aan het gastgezin in het dorp waar ook Ajaxtrainer Erik ten Hag woont. Hij vond er de stabiliteit die hij nodig had om zijn eerste moeizame jaren bij FC Twente door te komen. Zijn voetballoopbaan kwam niet van de grond. Na zijn stap van de jeugd naar de senioren bungelde hij er maar een beetje bij in het tweede elftal. Zijn situatie was uitzichtloos. Niet goed genoeg voor het betaald voetbal, vonden toenmalig trainer Gonzalo García García en technisch directeur Ted van Leeuwen.

De trainer van het tweede elftal, Theo ten Caat, hield hem voor om positief te blijven en beleefd, ook al voelde Zerrouki zich niet serieus genomen. Met de komst van trainer Ron Jans, medio 2020, veranderde alles. Zerrouki: “Jans was open en eerlijk. Hij heeft met alle spelers een gesprek gehad. Iedereen zou op nul beginnen en een kans krijgen. Het bleef niet bij woorden.”

Zerrouki pakte een jaar geleden in de voorbereiding op het seizoen zijn kans en is niet meer weg te denken uit het basiselftal als controlerende middenvelder; balafpakker, gatendichter en spelverdeler ineen. Hij roemt Jans om zijn aanpak: “Sommige trainers vergeten het menselijke aspect weleens. Dat doet deze trainer absoluut niet. Hij weet de spelers op de juiste manier te raken. Mij ook, daarom ben ik hier op mijn plek.”

Overladen met complimenten

Jans verraste met FC Twente in de eerste maanden van het seizoen, maar na de winterstop kwam de klad erin. Zerrouki kreeg voor zijn goede debuutjaar de ultieme beloning: een uitnodiging voor de nationale ploeg van Algerije. Hij speelde in juni twee interlands, tegen Mali en Tunesië. Beide duels werden gewonnen, beide keren stond hij in de basis.

“Ik ben enorm trots en blij. Bij FC Twente heb ik lang gewacht op mijn kans en vorig seizoen kwam alles samen. Ik was in Amsterdam bij mijn ouders en broer toen ik hoorde dat ik was geselecteerd. Dat was een vreugdemoment voor ons allemaal. Ik heb altijd goed contact met mijn familie in Algerije en ik weet wat voetbal daar voor iedereen betekent. Het is altijd een droom geweest om voor Algerije te mogen spelen.”

Tegen Mali en Tunesië speelde Zerrouki kort achter Riyad Mahrez, de steraanvaller van Manchester City. Hij werd na beide duels overladen met complimenten. Vooral in Frankrijk is de belangstelling voor de middenvelder van FC Twente gewekt. Zijn naam werd in verband gebracht met een transfer naar clubs uit de Ligue 1, maar Zerrouki is van plan bij FC Twente te blijven, vertelde hij in dagblad Tubantia. “Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt, maar ik ben helemaal niet bezig met andere clubs. Ik zie hier nog voldoende verbeterpunten en FC Twente is mij voor mij de ideale omgeving om me verder te ontwikkelen. Een jaar geleden vocht ik voor mijn laatste kans. Ik stond op het veld met het idee: het is nu of nooit. Er is wel iets veranderd, ja. Maar vorig seizoen telt niet meer. Ik moet nu doorpakken.”