‘Einde van tijdperk Erik ten Hag, maar Ajax kan op dit niveau blijven’

Presentator Menno Pot, Parooljournalist Dick Sintenie en Showtime-redacteur Thijs Zwagerman praten na over de heerlijke kampioenswedstrijd tegen Heerenveen (5-0), het hobbelige seizoen dat (bijna) achter Ajax ligt en natuurlijk over het vertrek van Erik ten Hag, die na viereneenhalf jaar Ajax afzwaait naar Manchester United.

“Met het vertrek van Ten Hag eindigt een tijdperk,” zegt Dick Sintenie, “maar dat betekent niet dat Ajax nu gaat afglijden. Ten Hag heeft veel mensen binnen Ajax meegekregen in zijn manier van denken. Er staat wel iets. Ik denk dat Ajax heel goed op het niveau kan blijven dat het de laatste jaren heeft gehad.”

Meningen over Erik ten Hag

Over Ten Hag gesproken: Branie heeft bezoek! Een cameraploeg van Manchester United TV (MUTV) is in Amsterdam om meningen over Ten Hag te verzamelen. En wat blijkt? De interviewer van MUTV is een Nederlandse: Pien Meulensteen, dochter van René Meulensteen, die assistent van Sir Alex Ferguson was bij ‘United’.

Pien woont al bijna haar leven in Engeland en draagt Manchester United in haar hart, maar één ding moet ze toegeven: “De sfeer in het stadion rond die kampioenswedstrijd was echt fantastisch. Dat is bij United toch allemaal wat terughoudender.”

De kampioen is nog niet helemaal klaar met dit seizoen. Branie dus ook niet. Er zit nog wat in het vat, te beginnen aanstaande maandag.

