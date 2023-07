Einde van een tijdperk: Tadic, de zelfbewuste ‘man met de fluwelen linkervoet’, vertrekt bij Ajax

Dusan Tadic maakte zijn eerste goal in het shirt van Ajax. Beeld ANP

Freed From Desire. Op de tonen van Gala besluit Dusan Tadic steevast zijn warming-up voor een thuiswedstrijd. Alles volgens een vast ritueel. Hij is als enige nog op het veld. Balletje aan de voet, schaarbeweging, kappen, nog een keer kappen, schot op doel. Het galmt op die momenten door de Johan Cruijff Arena: ‘Tadic on fire.’

De eerste kennismaking

Het is liefde op het eerste gezicht: de Ajaxfans en de van Southampton afkomstige aanvaller sluiten elkaar op 25 juli 2018 meteen in de armen. De club heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug, maar mag als nummer twee van de eredivisie wel deelnemen aan de voorronden van de Champions League. Sturm Graz is de eerste horde. Tadic is nog niet zo lang in training en begint op de reservebank, maar bij zijn invalbeurt in de slotfase (bij een 2-0 stand) laat hij zien dat hij het spel van Ajax kan verheffen. Hij vormt een fijn duo met die andere getalenteerde linkspoot, Hakim Ziyech, de smaakmaker van de avond. “We hebben nooit eerder samengespeeld, zegt Tadic na zijn debuut. En met een grijns: “Maar goeie voetballers verstaan elkaar, ze spreken dezelfde voetbaltaal.”

Die taal is voor Tadic meestal Engels. Hij verstaat wel Nederlands, maar spreken is een ander verhaal. Bij zijn presentatie gaat de Serviër al de mist in. Hij verbastert een ‘Spaatje blauw’ tot een ‘Spa blauwtje’. Hij kan er zelf hard om lachen. Maar hij is niet voor de lol naar Ajax gekomen. Tadic wil Champions League spelen en kampioen worden. Dat is hem op zijn 29ste nog niet gelukt. Zijn motto bij de club drukt hij uit in een mengelmoes van Engels en Nederlands: ‘We need to pak Schaal’.

Spits of linksbuiten?

Het is een vraag die hem vijf jaar lang wordt gesteld bij Ajax. Al in zijn eerste weken geeft hij antwoord: “Als ik maar lekker vaak aan de bal kom. Een voetballer moet zich schikken naar het moment en de situatie.” De man met de fluwelen linkervoet heeft met zijn land Servië net op het WK in Rusland gespeeld. Als rechtsbuiten. Hij is nauwelijks van de bal te krijgen, listig, subtiel, doortastend. Een versterking voor Ajax, een verrijking voor de eredivisie.

De statistieken die hij na vijf jaar kan overleggen zijn verbluffend. Tadic is jaren achtereen de meest waardevolle speler van de eredivisie, hij grossiert in doelpunten en (vooral) assists.

Hij vormt op de linkerflank een sterk duo met linksback Daley Blind, die ook in de zomer van 2018 bij Ajax neerstrijkt. Ziyech wil eigenlijk weg bij de club. Hij leeft in onmin met een deel van de eigen achterban. Tadic krijgt bij binnenkomst ook het shirt met nummer 10, Ziyech gaat verder met 22. Maar tegen Sturm Graz is het meteen smullen geblazen van het samenspel tussen de twee begenadigde linkspoten. “Van mij mag Hakim blijven. Geweldige speler,” zegt Tadic.

Uiteindelijk haalt Tadic als linksbuiten in vijf jaar het hoogste rendement bij Ajax, maar is zijn rol als centrumspits in het succesvolle seizoen 2018-2019 onovertroffen. Het maakt hem zelfs tot een van de beste spelers in de Champions League.

Een 10 in L’Équipe

Fantastisch, sensationeel, magistraal – de internationale media komen superlatieven tekort voor het beschrijven van de historische voetbalavond in Madrid: op 5 maart 2019 verslaat Ajax Real in Estadio Bernabeu met 4-1 in de achtste finales van de Champions League en maakt daarmee de 1-0 thuisnederlaag ruimschoots goed. Het spel van Ajax wervelt, Tadic beleeft zijn finest hour. Hij bereidt twee goals op fraaie wijze voor en ‘aait’ en passant met links een bal subtiel in de bovenhoek. De Franse sportkrant L’Équipe beloont het spel van Tadic met een 10. Daarmee is hij de negende speler in de geschiedenis van de krant met de maximale score.

De Spaanse sportkrant Marca noemt de wedstrijd schokkend, een nachtmerrie voor Madrid. ‘Simpel gezegd: Ajax was grandioos. De bezoekers waren technisch en tactisch superieur. Met Dusan Tadic en David Neres, die vooropgingen in een adembenemende exhibitie van voetbal, die herinneringen opriep aan de dominante Ajaxteams uit het begin van de jaren negentig.’ Kwaliteitskrant El País omschrijft Ajax als stoutmoedig en fris van de lever spelend. Frenkie de Jong was ‘fantastisch’, Dusan Tadic viel op met zijn ‘intelligente acties’. Ziyech en Neres wervelden door de Spaanse defensie en Ajax bezorgde Real zo ‘een uitzonderlijk gevoel van machteloosheid’.

In de Britse pers heerst verbazing over de glansrol van Tadic, die in vier seizoenen bij Southampton niet zo tot de verbeelding sprak. ‘Tadic de onwaarschijnlijke held’, kopt The Times, die schrijft over een ‘zinderend optreden’ van de Serviër. Ook in The Guardian gaat Tadic voorop bij de ‘opwindende verwoesting’ van Madrid. ‘Het was briljant. Ajax kwam en scheurde ze aan stukken met vier doelpunten, het ene nog indrukwekkender dan het andere.’

Een opdoffer van Tottenham

Matthijs de Ligt en Dusan Tadic van Ajax balen na de 2-3 van Tottenham Hotspur tijdens de returnwedstrijd Ajax tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. Beeld ANP / KOEN VAN WEEL

Donkere momenten zijn er uiteraard ook in de vijf jaar dat Tadic bij Ajax speelt. Het laatste seizoen is in veel opzichten zwaar geweest, met de 6-1 nederlaag tegen Napoli als dieptepunt. Vergelijkbaar met de afstraffing in De Kuip tegen rivaal Feyenoord (6-2) in 2019. Maar nooit is een klap harder aangekomen dan die van Lucas Moura, aanvaller van Tottenham Hotspur. Acht tellen is Ajax verwijderd van de finale van de Champions League als Moura de 3-2 maakt.

De kracht van Ajax in die periode is de weerbaarheid, de winnaarsmentaliteit in de selectie. Luttele dagen na het vernietigende werk van Tottenham wint Ajax met 4-1 van FC Utrecht en die zege plaveit de weg naar het kampioenschap. Ook dan – of juist dan – gaat Tadic voorop. Hij pakt de Schaal drie keer. Voor trainer Ten Hag is hij een klankbord en een verlengstuk in het veld, voor de jongere spelers een voorbeeldprof. Na het echec tegen Feyenoord gaat Ten Hag ook in conclaaf met Tadic, die met zijn 29 jaar een leidersrol vervult. Tadic is gelouterd in de Premier League, zegt hij. “Ik ben in die vier jaar een betere voetballer geworden. Zonder twijfel. De intensiteit van de wedstrijden daar, de snelheid waarmee wordt gespeeld, de weerstand, het niveau – het is onvergelijkbaar met de eredivisie.”

Vaak houdt hij de jeugd een spiegel voor. “Talent alleen is niet genoeg, het gaat erom dat de spelers de mentaliteit en het karakter hebben om elke dag beter te worden. Zo heb ik dat geleerd als jonge voetballer en het heeft me ver gebracht. Nu is het aan mij om die lessen weer over te brengen op de nieuwe generatie.”

Een man van rituelen

Hij is fit, Dusan Tadic. Miste nauwelijks een wedstrijd voor Ajax in die vijf jaar; een onwaarschijnlijke reeks. Hij is ook de laatste die is overgebleven van de selectie uit 2018-2019. De kritiek die hem de laatste tijd ten deel viel, dat de jaren voor hem begonnen te tellen, kon hij pareren met zijn persoonlijke cijfers: 11 goals, 19 assists.

Bovenal is Tadic een man van vaste patronen en rituelen. In deze krant gaf hij een inkijkje in zijn werkwijze.

“Ik doe gedurende de week veel voor mezelf, in de gym. Mijn Servische fysiotherapeut, Andreja Milutinovic, stuurt mij een programma van 30 minuten, dat ik voor en na de training moet afwerken. Het is vooral preventie, de kans op blessures verkleinen.”

“Koffie drink ik alleen overdag, ’s avonds neem ik een kop thee. En tussendoor veel water: vijf, zes liter per dag. Soms met een bruistablet. Mineralen, goed voor de spieren. Heb je minder snel last van kramp.”

Ontbijten doet hij met een bak yoghurt met granola, een mengsel van granen, zaden en gedroogd fruit. En twee gekookte eieren voor de proteïne. Zijn sportmaaltijd op de dag van een avondwedstrijd nuttigt hij rond lunchtijd. Een groot bord pasta, met kip of vis. Voor de wedstrijd eet hij iets licht verteerbaars: een broodje, wat kaas. “En een banaan met honing als sluitstuk. Altijd.”

“Ik ben niet bijgelovig. Tijdens de week leg ik mijn basis voor een prestatie. Fysieke, mentale en tactische voorbereiding is belangrijker dan dezelfde onderbroek dragen, omdat die geluk brengt. Eenmaal in het stadion ga ik direct naar de kleedkamer. Ik ga niet het veld op. Ik speel altijd op voetbalschoenen met pinnen en niet op rubbers, dus ik hoef het gras niet te checken. Ik vraag de materiaalmannen mijn noppen te controleren en nog één keer goed aan te draaien. Daarna kleed ik me om. Ik laat me nooit masseren.”

“In de catacomben doe ik stretchoefeningen, even de spieren een signaal geven dat er gewerkt gaat worden. Ik hou van een stevige warming-up. Ik moet mezelf pushen, echt moe worden. Anders begin ik slordig aan de wedstrijd. Als iedereen na de warming-up naar binnen gaat en het veld leeg is, blijf ik vaak in mijn eentje achter. Ik móet nog wat dribbelen, een paar schijnbewegingen eruit gooien en op doel schieten. Leuk dat de supporters me dan toezingen, maar dat is niet de reden dat ik het doe. Ik zoek gewoon dat lekkere gevoel in mijn benen.”

