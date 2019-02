Einde sportieve loopbaan dreigt voor Akwasi Frimpong

Sponsoren

Voor sponsoren is dat blijkbaar niet genoeg om Frimpong, die als kind terechtkwam in de Bijlmer, te steunen. Net als het feit dat de skeletonner een van de meest geïnterviewde atleten van de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang was.



"Ik had het niet verwacht, maar sponsoren binnenhalen is nog steeds heel moeilijk," zegt Frimpong. "Ook uit Ghana kreeg ik nagenoeg geen hulp. Ondanks de beloftes die ze steeds doen. Ik moet alles alleen doen."



Het afgelopen seizoen werd Frimpong bijgestaan door de Amerikaan Zach Lund, een fenomeen in de skeletonwereld. "Hij heeft ook een gezin en een hypotheek. Voor 15 februari moet ik aangeven of ik met hem verder wil en of ik dat kan betalen."



Plan B

Wat hij nodig heeft? "Ongeveer 65.000 euro. Anders moet ik in mijn eentje van de banen glijden, maar daar word ik niet beter van. Ik train niet meer voor het meedoen - dat heb ik al bereikt en dat was mooi - ik wil meer: medailles."



Mocht er niet genoeg geld binnenkomen, dan is Frimpong gedwongen te stoppen met zijn sportieve carrière. "Er is geen plan B, daar wil ik voorlopig ook niet over nadenken. Ik heb een vrouw en kind die ik moet onderhouden. Ik kan het niet maken om voor mezelf te kiezen."