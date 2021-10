Einde seizoen voor Stekelenburg, Onana toch weer in zicht bij Ajax?

Maarten Stekelenburg. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

De keeperssituatie bij Ajax is uiterst precair. Remko Pasveer (37) is momenteel eerste keus onder de lat. De talentvolle Jay Gorter (21) is overgekomen van Go Ahead Eagles, maar hij is op het hoogste niveau onervaren. De beste doelman die Ajax onder contract heeft, staat tot 4 november buitenspel. Maar het is de vraag of de club nog een beroep wil doen op André Onana zodra diens dopingschorsing erop zit.

De laatste weken deed trainer Erik ten Hag er telkens het zwijgen toe als hem naar Onana werd gevraagd. “Wij hebben onze standpunten duidelijk gemaakt, ik ga daar niet meer op in.” Technisch directeur Marc Overmars zette die standpunten wel kort uiteen. “We hebben twee keepers gehaald, Pasveer en Gorter, en daarmee gaan we verder. Er komt geen contractverlenging voor André Onana. Dat hebben we wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Het moet wel van twee kanten komen.”

Onana (25) kan na dit seizoen transfervrij vertrekken. Ajax hoopte dat de keeper zijn verbintenis zou verlengen, ook omdat de club hem het voordeel van de twijfel gaf in zijn dopingszaak – Onana beweert dat hij per ongeluk een verkeerd medicijn heeft ingenomen – en juridisch heeft bijgestaan in het hoger beroep dat diende voor het sporttribunaal CAS.

Keuze

Binnen Ajax bestaat het vermoeden dat Onana in de voorbije maanden al tot een (mondeling) akkoord is gekomen met een andere club, waar hij na dit seizoen aan de slag zal gaan. In Italië wordt gesuggereerd dat die club Internazionale is. Onana zelf weerspreekt dat. Ajax zal een keuze moeten maken of het dit seizoen nog wil terugvallen op de Kameroener, die in de afgelopen jaren in Amsterdam is uitgegroeid tot een van de beste keepers van Europa.

In de winter zou Onana ook nog getransfereerd kunnen worden. Al is zijn waarde inmiddels wel heel fors gekelderd. Overmars: “Op een gegeven moment kom je ook op het punt dat het wel een fatsoenlijk bedrag moet opleveren. Als dat bedrag niet voldoende is, dan vertrekt hij in juli maar voor niets.”

Onana traint tot 4 november met Jong Ajax en daarnaast individueel. Na die datum is hij weer inzetbaar voor wedstrijden. Trainer Erik ten Hag kent de kwaliteiten van de keeper, die al heeft bewezen dat hij op het hoogste niveau het verschil kan maken. Bovendien hebben de twee een prima verstandhouding. Ten Hag: “Ik heb een buitengewoon goede band met André. Ik ben hem zeer erkentelijk voor wat hij voor Ajax en mij heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar er zit ook een zakelijke kant aan.”

Persoonlijk drama

Voor Stekelenburg is zijn blessure een persoonlijk drama. ‘Ik ga van het ene uiterste naar het andere. Toen ik in 2020 terugkwam bij Ajax had ik niet kunnen vermoeden dat ik hier als basisdoelman de dubbel zou winnen. Ik had ook niet verwacht dat ik vervolgens met Oranje bij het EK op doel zou staan. Ik stopte daarna als international om me volledig op Ajax te kunnen richten. En nu zit opeens mijn seizoen erop door deze blessure, daar baal ik vreselijk van.’