Eigenaren Formule 1 willen profiteren van 'Max factor'

Zandvoort wordt nog altijd beschouwd als een historisch circuit. Tussen 1952 en 1985 streek de Formule 1 bijna ieder jaar neer in de Noord-Hollandse badplaats. Niki Lauda was 33 jaar geleden (1985) de laatste winnaar.



Moeilijk

Historische races in Europa hebben het moeilijk. De contracten met de circuits van Silverstone (Engeland), Monza (Italië) en Hockenheim (Duitsland) lopen volgend jaar af en het is maar de vraag of Liberty nieuwe overeenkomsten tekent. De drie genoemde circuits hebben het financieel moeilijk.



"Vanuit historisch oogpunt willen we graag verder met circuits waar een roemrijk raceverleden ligt, want dat is belangrijk voor de Formule 1. Aan de andere kant: we zijn een beursgenoteerd bedrijf met een verplichting aan onze partners om hun investeringen in de sport te maximaliseren," aldus Bratches.