Effectief maar slordig Ajax grijpt koppositie in Emmen

Ajax mag zich voor ieder geval een dagje koploper van de eredivisie noemen. Het elftal van trainer Erik ten Hag won de uitwedstrijd tegen FC Emmen vrij eenvoudig met 5-2 en moet nu afwachten hoe PSV het er donderdagavond tegen PEC Zwolle vanaf brengt.



De koppositie van de eredivisie werkt voor de spelers van Ajax de laatste drie jaar bepaald niet als een rode lap voor een stier. Supporters van de club uit Amsterdam ontwaken donderdag voor het eerst na 1061 nachten weer eens met de wetenschap dat hun favoriete club zich in ieder geval voor een klein dagje lijstaanvoerder mag noemen.



FC Emmen beleefde een vervelende avond, ook omdat NAC Breda van Excelsior won (2-1). De hekkensluiter uit Brabant heeft nog maar vier punten minder dan de concurrent uit Drenthe.



Hoger in hiërarchie

Ajax startte slordig maar sprong wel effectief met de kansen om. Donny van de Beek tekende al na negen minuten voor de openingstreffer, op aangeven van Klaas-Jan Huntelaar. De ervaren spits mocht weer eens aan de aftrap verschijnen omdat trainer Ten Hag met het oog op het overvolle programma geen risico wilde nemen met Hakim Ziyech, de international van Marokko die al weken worstelt met een kuitblessure. Huntelaar staat kennelijk even hoger in de hiërarchie dan Kasper Dolberg, die nog wel mocht invallen.



FC Emmen stopte met stug verdedigen na de 2-0 van Daley Blind vlak voor rust. Na zestig minuten leidde Ajax al met 5-0, met dank aan treffers van David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en een eigen doelpunt van Nick Kuipers.



Eigen doelpunt

Kjell Scherpen, de doelman van FC Emmen die in de zomer zo goed als zeker naar Ajax vertrekt, mocht zich de 3-0 van Neres aanrekenen. Het was ook lastig keepen voor Scherpen, die door de meegereisde aanhang uit Amsterdam voortdurend werd herinnerd aan de afkeer die hij als jonge tiener tegen Ajax had.



Het publiek van Emmen mocht voor de eerste keer juichen toen Nicolás Tagliafico in eigen doel trof. In de slotfase maakte Jafar Arias de nederlaag nog een iets draaglijker voor zijn ploeg.