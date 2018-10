Eerste zege Ajax amateurs, AFC is koppositie kwijt

AFC is slechts een week koploper van de tweede divisie geweest. De Amsterdammers speelden met 3-3 gelijk bij Scheveningen en zagen IJsselmeervogels (4-1 winst op De Treffers) de koppositie overnemen. AFC kende tegen Scheveningen een beroerde start. Al na zeventien seconden kreeg de thuisploeg een strafschop en die werd benut. AFC kwam die klap snel te boven. Door Raily Ignacio en Kenny Teijsse ging AFC rusten met een 2-1 voorsprong. In de tweede helft werd het door een opnieuw een strafschop 2-2. Ignacio miste vervolgens een strafschop voor AFC. Dat leek de ploeg van coach Uli Landvreugd funest te worden. want Scheveningen kwam 3-2 voor. Tim Linthorst bezorgde AFC vier minuten voor tijd toch een punt.



OFC blijft bovenin meedraaien in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan won gisteren met 5-0 van JVC Cuijk en klimt naar de tweede plaats op de ranglijst Reda Kharchouch (2), Tom Noordhoff, Rachid El Yaakoubi en Mohamed Ajnane maakten de doelpunten. Kharchouch miste nog een strafschop. OFC staat op de tweede plaats met vier punten achterstand op koploper Jong Volendam.



JOS Watergraafsmeer heeft de derby tegen Zeeburgia in de zondag eerste klasse A overtuigend gewonnen. Door doelpunten van Malcolm Esajas (2), Kevin Huijsman, Davey Claus en Reggie Schaap werd het 5-0 voor de bezoekers. AGB, de derde Amsterdamse club in de zondag eerste klasse A, won door doelpunten van Younes Makraou en Rahim Abdul met 2-0 van Hillegom. AGB en JOS staan met zes punten uit drie wedstrijden op de gedeelde tweede plaats. Zeeburgia is met nul punten uit drie duels laatste.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben de topper bij Oranje-Rood met 2-1 gewonnen. Charlotte Vega en Eva de Goede (strafbal) maakten in Eindhoven de doelpunten voor Amsterdam, dat op de derde plaats staat in de hoofdklasse. Pinoké verloor nipt van landskampioen Den Bosch: 1-0. Hurley was in Utrecht met 3-0 te sterk voor Kampong. Teuntje Horn, Lise Donkersloot en Maartje van der Vis maakten de doelpunten. Hurley en Pinoké staan op de gedeelde zevende plaats in de vrouwenhoofdklasse.



Volleybal

De volleybalsters van US, na vijftig jaar weer een Amsterdamse ploeg, in de vrouweneredivisie, hebben in de eerste wedstrijd van het seizoen niet voor een stunt kunnen zorgen. Landskampioen Sliedrecht Sport was in sporthal Amstelcampus in Amsterdam-Oost met 3-0 (25-13, 26-24 en 25-18) te sterk. US mag op het hoogste niveau uitkomen, omdat de Nederlandse volleybalbond VC Weert vanwege het niet voldoen aan de licentie-eisen uitsloot van deelname en OBEG Donitas, de nummer twee van het tweede niveau het afgelopen seizoen weigerde de opengevallen plaats over te nemen. De licentieaanvraag van US werd vervolgens goedgekeurd door de bond.