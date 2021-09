Eerste wedstrijd DCG afgelast door corona, zware loting AFC en Ajax amateurs

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

De eerste competitiewedstrijd van DCG in de zondag tweede klasse B tegen IVV is afgelast. Dit omdat bij de tegenstander uit Landsmeer meerdere coronabesmettingen zijn vastgesteld. Het duel wordt op 7 oktober ingehaald. De regels van de KNVB schrijven namelijk voor dat een door corona afgelaste wedstrijd binnen 2 weken ingehaald moet worden. Dit levert voor DCG een overvol programma op. De amateurclub speelt tussen 3 en 17 oktober vijf wedstrijden.

Een zware loting voor AFC en de amateurs van Ajax in de eerste ronde van de KNVB-beker. Beide ploegen krijgen een club uit de eredivisie op bezoek. Dat is de uitkomst van de loting die onder andere door AFC-speler Thomas Verhaar werd verricht. AFC speelt tegen sc Heerenveen. Ook de amateurs van Ajax hebben met de profs van Cambuur Leeuwarden een sterke tegenstander geloot. De wedstrijden worden gespeeld op 26, 27 of 28 oktober. Bekerwinnaar Ajax stroomt, vanwege de Europese verplichtingen, pas in de tweede ronde van het bekertoernooi in. AFC won overigens dit weekeinde in de tweede divisie met 3-0 bij IJsselmeervogels. Tim Linthorst, Raily Ignacio en Thomas Verhaar maakten de doelpunten. De amateurs van Ajax verloren in de zaterdag derde divisie bij Barendrecht met 2-1. Het winnende doelpunt viel diep in de blessuretijd. Tristan Buis scoorde voor de Ajax amateurs.

Koploper OFC heeft een gaatje geslagen in de zondag derde divisie. De ploeg uit Oostzaan won thuis met 4-0 van Hoogland en heeft nu vier punten voorsprong op de eerste achtervolgers OSS’20, Gemert en UNA. Tegen Hoogland maakten Victor van der Linde, Abdel Malek el Hasnaoui. Bilal el Amrami en Mohamed Chih de doelpunten. JOS Watergraafsmeer staat na de 2-0 overwinning (doelpunten van Kevin Huisman en Tim Plemper) op DEM op zeven punten van OFC op de zevende plaats.

WV-HEDW wint na vijf jaar weer openingsduel

WV-HEDW heeft na vijf jaar weer een openingswedstrijd van het seizoen gewonnen. Die Haghe werd in de zaterdag eerste klasse A thuis met 1-0 verslagen. Het doelpunt werd gemaakt door Kick van Aelst. De laatst keer dat WV-HEDW hiervoor de eerste competitiewedstrijd won, was op 3 september 2016. Toen werd Overbos met 1-0 verslagen.

Het was een slecht weekeinde voor De Dijk en Swift in de zaterdag hoofdklasse B. De Dijk verloor na een 2-0 voorsprong (doelpunten van Brian Groothuesheidskamp en Amir Riffi) met 3-2 van Eemdijk. Swift ging na een 1-0 voorsprong met 2-1 onderuit bij Berkum. Jelle Spanninga maakte het doelpunt voor Swift, dat het duel met tien man eindigde. De twaalf minuten voor tijd ingevallen Ralph Jurka kreeg in de blessuretijd na een harde overtreding rood.

Handbal

De handbalsters van VOC zijn in de tweede wedstrijd van het seizoen tegen een nederlaag aangelopen. Venlo Handbal was in Limburg met 29-23 te sterk. Daar zag het in het begin van de eerste helft niet naar uit. VOC nam een 11-6 voorsprong. Venlo knokte zich echter terug en bij rust was de stand gelijk: 14-14. In de tweede helft kwam VOC er niet meer aan te pas en verloor uiteindelijk met 29-23. VOC speelt komend weekeinde thuis tegen Quintus, dat na twee wedstrijden ook drie punten heeft.

Hockey

De hockeyers van Hurley wachten na vier competitiewedstrijden nog altijd op het eerste punt. Tegen het voor dit weekeinde ook nog puntloze Tilburg verloor de Amsterdamse ploeg met 4-1. Deegan Huisman maakte het doelpunt voor de hekkensluiter van de mannenhoofdklasse. De hockeyers van Amsterdam en Pinoké wonnen wel. Pinoké was thuis, mede door een hattrick van Belgisch international Alexander Hendrickx, met 5-1 te sterk voor SCHC. Dennis Warmerdam en Lukas Sutorius maakten de andere Amsterdamse doelpunten. Amsterdam versloeg in Eindhoven Oranje-Rood met 4-2. Trent Mitton (twee), Nicolas Poncelet en Valentijn Charbon scoorden voor Amsterdam. Pinoké staat op de tweede plaats, Amsterdam is de nummer vier.

Winst Amsterdam en Hurley, Pinoké verliest

De hockeysters van Amsterdam kenden een gemakkelijke middag uit bij Klein Zwitserland. Het werd in Den Haag 7-0 voor de ploeg van Robbert Tigges. Michelle Fillet maakte een hattrick. De overige doelpunten waren van Sabine Plönissen, Filiz Tuzgöl, Fay van der Elst en Ilse Kappelle. Hurley had geen moeite met Kampong. Door doelpunten van Michelle van der Drift, Gitte Michels en Pam van Asperen werd het in het Amsterdamse Bos 3-0. Pinoké kwam tegen SCHC door Julliete van Hattum 1-0 voor, maar verloor uiteindelijk met 4-1. Amsterdam staat met zeven punten uit drie wedstrijden op de tweede plaats in de vrouwen hoofdklasse en Hurley is met een punt minder vierde. Pinoké staat met drie punten op de negende plaats.

Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben zich geplaatst voor de Holland Series om de landstitel. HCAW uit Bussum werd dit weekeinde in de halve finale van de play-offs met 7-0 en 4-2 verslagen en daardoor won Pirates, na een 2-1 achterstand, de best-of-five-serie met 3-2. Pirates speelt in de Holland Series tegen Neptunus uit Rotterdam. De eerste wedstrijd in de best-of-seven-serie is volgende week zondag uit. Pirates hoopt nu wel de zesde landstitel in de clubhistorie te winnen. De Amsterdammers speelden vorig jaar ook de finale tegen Neptunus. Pirates stond in de serie met 2-0 voor. Door de coronamaatregelen werd de titelstrijd toen echter niet afgemaakt en kwam er geen landskampioen.