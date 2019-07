Eerste wedstrijd Ajax in Champions League op 6 augustus

Klaas Jan Huntelaar tijdens een oefenwedstrijd tegen het eveneens Griekse OFI Kreta. Beeld BSR Agency

Het eerste duel met de Griekse kampioen PAOK in de derde voorronde van het belangrijkste Europese bekertoernooi is voor die dag op het programma gezet. De wedstrijd in het Toumba-stadion in Thessaloniki begint om 19.00 uur.

De return is een week later, op dinsdag 13 augustus, in de Johan Cruijff Arena. De aftrap in Amsterdam is om 20.30 uur. Zowel Ajax als PAOK veroverden afgelopen seizoen in eigen land de ‘dubbel’. PAOK bleef in de Griekse competitie zelfs het hele jaar ongeslagen (26 zeges, vier remises).

Ajax opent het nieuwe seizoen zaterdag in eigen stadion met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Twee dagen later speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag nog een ingelaste oefenwedstrijd, in Lisse tegen de Turkse club Sivasspor.