Eerste volle speeldag in Rusland van start

Eerste volle speeldag

Het WK voetbal gaat in Rusland de eerste volle speeldag in.



Een dag na de klinkende zege in de openingswedstrijd van het gastland tegen Saudi-Arabië (5-0) beginnen Egypte en Uruguay om 14.00 uur (Nederlandse tijd) in Jekaterinenburg aan het andere duel in groep A.



Mohamed Salah

Die wedstrijd staat onder leiding van het Nederlandse arbitrageteam van scheidsrechter Björn Kuipers. Grote vraag is of de Egyptische sterspeler Mohamed Salah van de partij is.



De topscorer van Liverpool hoopt zijn 26e verjaardag te vieren met een basisplaats en een paar doelpunten tegen Uruguay. Hij viel op 26 mei in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-3) uit met een schouderblessure en werkt sindsdien aan zijn herstel.



Om 17.00 uur begint in Sint-Petersburg het duel in groep B tussen Marokko en Iran. Beide landen hebben een aantal spelers uit de eredivisie in de selectie: Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat (beiden Feyenoord) en Hakim Ziyech (Ajax) bij Marokko, Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) bij Iran.



Spaanse bondscoach

De aftrap in de kraker tussen titelkandidaat Spanje en Europees kampioen Portugal is om 20.00 uur in Sotsji. Twee dagen geleden besloot de Spaanse voetbalbond de bondscoach, Julen Lopetegui, te ontslaan.



Dat Lopetegui na het WK trainer wordt van Real Madrid zorgde voor veel onrust in Spanje en rond het nationale elftal. Uiteindelijk werd besloten zonder Lopetegui naar Rusland af te reizen.