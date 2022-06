Eerste training onder Alfred Schreuder bij Ajax: nog geen internationals, veel jonge spelers

Alfred Schreuder tijdens de eerste training van Ajax. Beeld ANP

De opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag staat met veel talenten op veld 7 van jeugdcomplex De Toekomst.

Schreuder reageert goedgemutst op vragen over de 21-jarige verdediger Jurriën Timber, die in verband wordt gebracht met een overstap naar Manchester United. “Ik hoop dat dat geregeld is,” grapt Schreuder in gesprek met ESPN. “Deze jongen is volgens mij heel slim. Hij weet heel goed wat goed is voor zichzelf om zich te ontwikkelen.”

Als Timber Ten Hag achterna gaat, mag hij bij Manchester United de strijd aangaan met onder meer wereldkampioen Raphaël Varane en aanvoerder Harry Maguire. Schreuders heeft vertrouwen dat de verdediger, die is uitgeroepen tot Talent van het jaar, nog bij de Amsterdamse club blijft. “Ik denk dat hij niet klaar is bij Ajax. Zoals ik met hem gesproken heb, weet hij heel goed waar hij mee bezig is. En als je hem in het Nederlands elftal en bij Ajax ziet spelen: daar word je vrolijk van.”

Vertrekkers en versterkingen

Terwijl Timber nog geniet van zijn vakantie in Griekenland, staan Maarten Stekelenburg, Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs en Sean Klaiber alweer op het trainingsveld. Zij hadden de afgelopen maanden geen interlandverplichtingen.

Ajax heeft de selectie voor het nieuwe seizoen nog niet op orde. Sébastien Haller vertrekt naar Borussia Dortmund. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui hebben bij Bayern München getekend. Ook Danilo (Feyenoord), André Onana en Zakaria Labyad hebben afscheid genomen.

De landskampioen doet er alles aan om Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) terug naar Amsterdam te halen. Ook onderzoekt Ajax of het Brian Brobbey kan terugkopen van RB Leipzig. Voor Antony, Lisandro Martínez en Jurriën Timber is er veel belangstelling. Ajax wil die spelers alleen voor de hoofdprijs verkopen.

