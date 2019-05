Eerste supportersbussen onderweg naar De Kuip

Ook zal de ploeg ervoor moeten zorgen dat het niet al met zijn hoofd bij de return is voor de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur aanstaande woensdag. "Ik hoor hier en daar dat we de finale tegen Willem II als tussendoortje zien," zei aanvoerder Matthijs de Ligt op de persconferentie vrijdag voorafgaand aan het duel. "Maar wij hebben het hele seizoen gevoetbald om prijzen te winnen. En de beker is zeker een prijs."



Trainer Erik ten Hag is niet van plan om spelers te sparen voor de belangrijke wedstrijd tegen de Spurs. "Niemand staat in het rood, iedereen is topfit," vertelde hij vrijdag. "We gaan een team opstellen dat van Willem II kan winnen."



Bekenden

Ajax komt bij Willem II meerdere bekenden tegen. Zo was trainer Adri Koster in het seizoen 2007/2008 interim-trainer bij Ajax nadat Henk ten Cate vroeg in het seizoen naar Chelsea vertrok. Daarnaast hebben ook spelers Damil Dankerlui en Vurnon Anita een verleden als Ajacied.



Voor veel spelers van Willem II is het een van de weinige kansen in hun carrière om een prijs te pakken, besefte trainer Koster ook op de persconferentie. "Zo'n kans krijgen we misschien wel nooit meer," zei hij. "We begonnen het seizoen met heel andere doelstellingen, maar nu we in de finale staan willen we die ook winnen."



Laatste bekerwinst

De laatste keer dat Ajax de bekerfinale speelde was in 2014 tegen PEC Zwolle. Toen was Ajax ook de grote favoriet, maar verloor het kansloos met 5-1 van de Zwollenaren. De laatste keer dat Ajax de beker won was in 2010 onder trainer Martin Jol. De Amsterdammers hebben de beker 19 keer gewonnen, Willem II nam de beker twee keer mee naar huis.