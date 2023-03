Eerste Klassieker voor vrouwen in de Arena: ‘Tien jaar geleden waren vrouwenelftallen maatschappelijk verantwoord, nu zijn we topsporters’

Ajaxaanvalster Eshly Bakker, hier in actie tegen ADO Den Haag. Beeld Pro Shots / Shane Winsser

Dat de klassieker in de Arena wordt gespeeld, met meer dan 25.000 supporters op de tribune, zegt veel over de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Hoe is dat voor jullie?

Rijsdijk: “Vorig jaar mochten we voor het eerst in De Kuip spelen. Dat was al een mijlpaal, dit is er weer een. De prestaties van het Nederlands team op het EK van 2017 en het WK van 2019 hebben laten zien dat Nederlands vrouwenvoetbal op internationaal niveau echt wat voorstelt. Onze competitie, de eredivisie, was lange tijd niet van een hoog niveau, maar dat is de afgelopen jaren veranderd en de interesse van het publiek is toegenomen. Sociale media en zendtijd op televisie zorgen ervoor dat het vrouwenvoetbal tegenwoordig meer in de schijnwerpers staat en dat trekt natuurlijk sponsoren aan.”

Bakker: “Tien jaar geleden was het maatschappelijk verantwoord om als club een vrouwenelftal te hebben, nu ziet Ajax ons als volwaardige topsporters. We trainden destijds met een veredeld amateurelftal één keer per dag, ’s middags. Inmiddels trainen we dagelijks twee keer en hebben we specialisten op het gebied van voeding, herstel en prestatieoptimalisering in dienst. Ik denk wel dat de professionalisering van het vrouwenvoetbal sneller had gekund. Voetbalbestuurders dachten lange tijd vooral aan de moeite en het geld die het vrouwenvoetbal zou kosten, nauwelijks aan wat het kan opleveren.”

Moet de vrouweneredivisie een competitie voor fullprofs worden?

Rijsdijk: “Ik hoop het, want de eredivisie is momenteel een semiprofessionele competitie. Er is nog veel progressie te boeken. In De Kuip zaten vorig seizoen 14.500 mensen bij de Klassieker, nu zijn er meer dan 20.000 kaarten verkocht. Het groeit dus. Bij Ajax, Twente en PSV kunnen speelsters fulltime hun sport beoefenen, maar bijvoorbeeld bij Feyenoord krijgen we een onkostenvergoeding en een kleine gage van misschien een paar honderd euro. Dat moet echt veranderen. Ik hoop dat we met deze wedstrijd ook jonge meiden kunnen motiveren, maar eerst moeten we clubbestuurders en potentiële sponsoren overtuigen dat het interessant is om in ons te investeren.”

Bakker: “Daarom is het zo belangrijk dat deze wedstrijd in een groot stadion wordt gespeeld. We konden blijven zeggen dat we een keer in de Arena wilden spelen, maar op een gegeven moment moet je het gewoon doen. Ajax steekt er nu veel moeite in om dit goed op te zetten en het stadion zo vol mogelijk te krijgen. Dat kan alleen maar positief bijdragen.

Toen ik klein was, had ik geen sportieve voorbeelden. Ik had geen echte droom om ooit in de Arena te spelen. Nu zijn wij voor jonge meiden het voorbeeld dat het wel kan. Daarnaast is het voor sponsoren een groeiende markt, waar veel winst in te behalen valt, bijvoorbeeld door speelsters als rolmodel te gebruiken.”

Gaat de Klassieker voor vrouwen net zo beladen worden als die bij de mannen?

Rijsdijk: “Het zou geweldig zijn om ooit in een uitverkocht stadion te spelen en dan het liefst met alle sfeerelementen erbij, zoals vuurwerk, spandoeken en vlaggen. Ik was recent bij de mannenklassieker in De Kuip en dat was behoorlijk indrukwekkend, zo hoort het ook. Er zit zoveel historie achter die rivaliteit, die passie vind ik prachtig. Ik snap ook best dat ze die wedstrijden zonder uitpubliek spelen, dat vind ik niet zo erg. Het voordeel is dat je nu vol overgave je eigen liederen en gejuich kunt laten horen.”

Bakker: “Die rivaliteit en alles om de wedstrijd heen, dat is wat sport mooi maakt. Bij de mannenteams mondt het af en toe nog uit in te veel agressiviteit, maar het vrouwenvoetbal trekt over het algemeen een ander publiek; veel gezinnen. Ik zou het overigens heel mooi vinden als de harde kern van Ajax ons nog meer omarmt, want wij zijn immers ook Ajax, alleen een ander geslacht. Dat de media-aandacht dan groeit, met alles wat daarbij komt kijken, neem ik op de koop toe, dat hoort erbij als je in de schijnwerpers wilt staan.”

In welke stad leeft de Klassieker het meest?

Rijsdijk: “In Rotterdam. De allereerste Klassieker speelden we op ons eigen trainingscomplex Varkenoord. Daar kwamen zoveel mensen op af, er was zoveel sfeer, dat is me altijd bijgebleven. Ik moet eerlijk toegeven dat de enige keer dat ik tegen Ajax speelde op De Toekomst in coronatijd was, dus er mocht geen publiek bij. Los daarvan zijn Feyenoordfans in het algemeen veel gepassioneerder. Bij Ajax hebben ze meer in de prijzenkast staan en hebben ze een bepaald air om zich heen, waardoor Feyenoord altijd extra gedreven is om te winnen. Dat vertaalt zich van het mannen- naar het vrouwenvoetbal.”

Bakker: “Het vuurtje is bij ons wel opgepookt, vooral na de verloren bekerwedstrijd tegen Twente. De Klassieker maakt iets extra’s los, dus deze wedstrijd komt als een geschenk uit de hemel. Voor mij persoonlijk was het een doel om ooit de Klassieker te kunnen spelen, dus ik ben vooral blij dat de wedstrijd sinds twee jaar bestaat. Het feit dat we deze wedstrijd in de Arena kunnen spelen en dat er zoveel fans op afkomen, zegt natuurlijk ook veel over de passie die het aanwakkert bij fans. Dus ja, het leeft ook in Amsterdam.”

Feyenoordspeelster Pia Rijsdijk (rechts), hier in actie tegen Saestum. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Houden jullie een transfer naar de rivaal in de toekomst voor mogelijk?

Rijsdijk: “Nooit! Vrienden en vriendinnen hebben het al vaak gevraagd, maar ook als het voor een dik salaris zou zijn, zul je mij nooit zien in een Ajaxshirt. Ik pas ook echt niet bij Ajax, want ik zie me daar niet meedraaien binnen het spel en de clubcultuur. Ik ben heel nuchter en hardwerkend en dat past meer bij Feyenoord. Begrijp me niet verkeerd, een Ajax-speelster als Eshly heeft er van jongs af aan ook keihard voor getraind, maar ze heeft een bepaalde flair en een technisch sterke manier van spelen die heel goed bij Ajax passen”

Bakker: “Dat is wel een gewetensvraag, zeg, maar daar moet ik toch nee op zeggen. Ik vind Feyenoord een prachtige, warme club met een echte ziel, een mooie arbeidersidentiteit en trouwe aanhang, maar ik ben een echte Ajacied – al heb ik dan ook bij Twente gespeeld. Ik kom ook uit Amsterdam, dus een transfer naar Feyenoord zou ik, ondanks het respect dat ik voor hun rijke historie heb, niet over mijn Ajaxhart kunnen verkrijgen.”

Wie stapt zaterdag als winnaar van het veld?

Rijsdijk: “Wij kunnen verrassen in de Arena. Er liggen voor ons serieuze kansen in de omschakeling en standaardsituaties. Ik kijk enorm uit naar de wedstrijd en probeer me in te beelden hoe het zal zijn, voetballen in zo’n stadion.”

Bakker: “Ajax natuurlijk, geen twijfel mogelijk. Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er zaterdag een topwedstrijd van te maken. De plek, het feit dat het de Klassieker is en dat we vorige week uit de beker zijn geknikkerd, gaat bij ons veel losmaken. Ik weet zeker dat wij aan het langste eind trekken.”