Eerste dag Ten Hag bij Ajax: 'Ik zal de ploeg niet overvoeren'

Als ik een voetballer bezig zie op het trainingsveld kom ik al heel veel te weten van zijn karakter Erik ten Hag

Ten Hag haalde zijn spelers een dag eerder terug van het kerstreces dan aanvankelijk de bedoeling was. "De tijd tot de eerste wedstrijd tegen Feyenoord (21 januari, red.) is kort. We hebben nu een dag gewonnen. Ik heb vandaag kennis kunnen maken met iedereen. Dan hoeven we dat in Portugal niet meer te doen."



In Lagos, in de Algarve, zal Ten Hag de komende zes dagen gebruiken om zijn spelers beter te leren kennen. "Er is geen tijd om iedereen individueel te spreken, maar als ik een voetballer bezig zie op het trainingsveld, hoe hij beweegt, welke keuzes hij maakt, kom ik al heel veel te weten van zijn karakter."



Stapsgewijs

Het is onmogelijk voor Ten Hag om zijn stempel binnen veertien dagen op het spel van Ajax te drukken. Hij heeft de laatste wedstrijden die de ploeg in 2017 heeft gespeeld allemaal teruggekeken en geanalyseerd. "Aan die basis wil ik een aantal vernieuwende impulsen toevoegen, maar ik zal de ploeg niet overvoeren met mijn ideeën over voetbal. Het moet stapsgewijs."